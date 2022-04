Basketball

22.04.2022

Jetzt geht es um alles oder nichts

Plus Im ersten Finale um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B trifft die BG Leitershofen/Stadtbergen direkt an der Münchner Freiheit auf ein weiteres Team aus einem Nachwuchsprojekt, das für eine Überraschung gesorgt hat.

Mit den beiden Play-off-Finalspielen steht für die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen nicht nur die finale, sondern auch die alles entscheidende Woche der Saison 2021/22 in der 1. Regionalliga Südost auf dem Programm. Am Freitagabend bestreitet man das erste Spiel in München beim MTSV Schwabing Basketball, am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr findet dann das Rückspiel in Stadtbergen statt. Es gilt weiterhin der Modus „best of two“, das heißt, die Ergebnisse aus dem Hin- und Rückspiel werden, wie bereits im Viertel- und Halbfinale, wieder addiert.

