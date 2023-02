Kangaroos auf weiter Auswärtsfahrt beim Favoriten

Vor dem Heimspiel-Doppel in der kommenden Woche reist Aufsteiger BG Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga nach Koblenz. Lucas Mayer trifft alte Bekannte.

Die weiteste Auswärtsreise der Saison steht für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonntag auf dem Programm. Die Kangaroos gastieren um 17 Uhr bei den EPG Baskets Koblenz in der CGM-Arena Koblenz. Bereits früh am Morgen wird man den Mannschaftsbus besteigen, um in die Stadt, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, zu fahren, von der man spät in der Nacht zum Montag zurückkehrt.

Die Mannschaft aus dem Rheinland ist nicht nur der von den Experten klar definierte Favorit für den Aufstieg in die PRO A, sondern verfolgt auch selbst dieses sehr ambitionierte Ziel. Mit einem herausragenden Punkteverhältnis von 32:2 Punkten liegt man gemeinsam mit den Hanau White Wings an der Spitze der Tabelle, die einzige Niederlage kam dann auch hauchdünn gegen den direkten Konkurrenten zu Stande. Beide Teams sind bereits zu dieser frühen Phase der Saison rechnerisch für die Play-Offs qualifiziert.

Lucas Mayer trifft auf alte Bekannte

Allerdings ist dies kein Grund zum Verschnaufen. Denn der erste Platz in der Hauptrunde bietet natürlich die bis zum Schluss beste Heimspiel-Konstellation in der dann entscheidenden Play-Off Runde. Die Leitershofer werden also auf einen hochmotivierten Gegner treffen. Trainer Pat Elzee hat mit Spielern wie Moses Pölking, Dominique Johnson, Moritz Hübner, Leon Friederici, Marvin Heckel, Alani Moore und dem Ex-Stadtberger Brian Butler herausragende Akteure in seinen Reihen. Jede Position ist praktisch doppelt gut besetzt. Hoffnung könnte der BG vielleicht das Hinspiel machen. Anfang Januar unterlag man dem Ligaprimus in eigener Halle zwar mit 70:81, hielt aber bis weit in das letzte Viertel nach großartiger kämpferischer Leistung das Spiel ausgeglichen. BG-Guard Lucas Mayer äußerte sich am Dienstag als Gast bei der Sportsendung des regionalen Fernsehsenders augsburg.TV zum Match: „Das war damals ein großartiges Spiel. Natürlich ist es aber ein Unterschied, ob man gegen solch eine Topmannschaft zu Hause spielt, angetrieben von den eigenen Fans, oder auswärts. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles versuchen, die kleine Chance auf eine Überraschung zu nutzen“, so Mayer. Für den 23-jährigen ist es ein besonderes Spiel, vor seinem Engagement in Leitershofen spielte er zwei Jahre für die EPG Baskets. Nochmals Mayer: „Ich freue mich natürlich auf das Spiel, werde sicher viele alte Bekannte treffen und natürlich gibt es im Vorfeld auch mit meinen alten Mannschaftskameraden ein wenig Trash-Talk über WhatsApp“. Personell kann die BG dasselbe Team aufbieten wie letzte Woche beim Heimsieg gegen Oberhaching.

Danach geht es mit einer englischen Woche Schlag auf Schlag weiter für die Kangaroos. Am Mittwoch bestreitet man das Nachholspiel gegen Ulm, am Faschingssamstag ist dann Erfurt zu Gast in der Stadtberger Halle. (asan)