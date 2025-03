Kangaroos behalten im Fellbacher Hexenkessel die Nerven

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat in der 2. Basketball-Bundesliga PRO-B am Samstagabend einen riesigen Schritt in puncto einer maximal guten Platzierung für die an Ostern beginnende Play-Off Runde getätigt. Die Kangaroos entschieden das Spitzenspiel bei den SV Fellbach Flashers in einer hochdramatischen Partie mit 80:78 nach Verlängerung (67:67; 39:34) zu ihren Gunsten. Der Abstand auf die Stuttgarter Vorstädter als auch die Baskets Speyer als Tabellendritter beziehungsweise -vierter ist damit drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auf sechs Punkte angewachsen. Von diesen Teams ist die BG nur noch theoretisch einzuholen. Demzufolge wird sich der Fokus um die Plätze eins und zwei auf das Duell mit den Rhein Stars Köln konzentrieren. Zur Erklärung: Jeder besser platzierte Rang im Abschlussklassement bringt im Fortlauf einer Play-Off Runde Vorteile beim Heimrecht in einem etwaigen dritten Spiel der Best-of-three Serien.

