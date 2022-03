Basketball

22.03.2022

Kangaroos behalten kühlen Kopf

Plus Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen ziehen ins Halbfinale der Play-Offs zur 2. Bundesliga ein. Wegen Corona muss man jetzt wieder pausieren und auf den Gegner warten.

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen haben das Rückspiel im Viertelfinale der Play Off Runde in der 1. Regionalliga Südost schadlos überstanden. Am Sonntagabend gewann man auch das zweite Spiel der Serie „best of two“ bei den Regnitztal Baskets mit 77:66 und qualifizierte sich somit für das Halbfinale um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

