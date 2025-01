Kangaroos beim Team der Stunde gefordert

Viel Zeit, die vor einer Woche eroberte Tabellenführung in der BARMER 2. Basketball Bundesliga zu feiern, bleibt der Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen nicht. Am Sonntag geht es bereits weiter. Dann gastieren die Kangaroos bei der VR BANK Würzburg Basket Akademie (Sprungball 17.15 Uhr, TGW Sportzentrum Feggrube, Livestream im YouTube Kanal der FIT/One Würzburg Baskets).

Wenn man das Hinspiel mit 95:51 gegen einen Gegner gewonnen hat, wie die BG am ersten Spieltag der Hauptrunde Ende September gegen die Mainfranken, könnte man vielleicht von einer Pflichtaufgabe ausgehen. Doch weit gefehlt. Denn damals war das Team von Trainer und Ex-BBL Bundesligaspieler Alex King nur mit einer Rumpftruppe in Stadtbergen angereist. Auch danach lief es noch etwas holprig für den letztjährigen Aufsteiger aus der Regionalliga Südost, es folgten einige weitere, aber bereits meist knappe Niederlagen. Anschließend startete das Farmteam des BBL-Teams Würzburg Baskets aber durch, man holte aus zwölf Spielen zehn Siege, darunter einen 91:81 Erfolg gegen das Spitzenteam der Rhein Stars Köln. Auch weil man fortan die Doppellizenzspieler aus der ersten Liga einsetzen konnte.

Allen voran Hannes Steinbach. Der 2,04-Meter-Mann, erst 18 Jahre alt, ist mit rund 26 Punkten pro Partie Topscorer der Liga und mit 12,4 Rebounds auch bei den Rebounds auf Platz eins einer anderen wichtigen Statistik notiert. Er ist in der BBL auch kein Ergänzungsspieler, sondern steht oftmals dort in der Starting Five und auch über 30 Spielminuten auf dem Feld. Am Main träumt man berechtigterweise von einer neuen Ära wie damals bei Dirk Nowitzki, der vor über 25 Jahre ebenfalls bei den Würzburgern seine beeindruckende Weltkarriere im Herrenbereich gestartet hatte. Aber auch der US-Amerikaner Calvin Wishart (25/188/20,9 Punkte pro Match), Christian Skladanowski (20/201/13 Punkte) zählen zum BBL-Kader, dazu wurde im Herbst mit dem Litauer Matas Narvillas (22/199/10,2 Punkte) ein weiterer wichtiger Spieler verpflichtet. Kapitän Lukas Roth (22) weist ebenfalls einen zweistelligen Score pro Partie auf.

Kangaroos treten mit komplettem Kader an

BG-Cheftrainer Emanuel Richter sagt: „Wenn die Baskets alle Mann an Bord haben, und das ist zu Hause zumeist so, sind sie wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga. Einen Spieler wie Hannes Steinbach in der PRO B zu sehen ist schon eine Nummer. Seine Auftritte in der BBL und der Champions League jede Woche beeindrucken mich, man baut den Spieler dort wirklich hervorragend durch die Trainer auf. Es wird eine hohe Hürde am Sonntagnachmittag werden, aber wir sind mit der Euphorie des Köln-Spiels im Rücken bereit und wollen den Sieg holen.“

Personell kann man mit dem gesamten Kader die Reise nach Franken antreten, auch die zuletzt angeschlagenen Spieler haben noch einmal einen wichtigen Schritt getätigt, die vollständige Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. „Es gibt kaum Luft zum Durchschnaufen, es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir werden alles geben, dass die Tabellenführung nicht nur ein Szenario für eine Woche ist und wollen unsere Fans dann beim nächsten Heimspiel am nächsten Samstag gegen Erfurt natürlich als Tabellenerster begrüßen. Dazu müssen wir am Main gewinnen gegen einen Gegner, der zuletzt einen Top Lauf hatte. Dass sie in Oberhaching verloren haben, lag auch daran, dass die Doppellizenzspieler gefehlt haben, und trotzdem war auch dieses Spiel sehr knapp“, sagt Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman. An diesem Wochenende treten alle Teams der Kangaroos auswärts an, es gibt keine Heimspiele in der Stadtberger Sporthalle. (asan)