Kangaroos bereits mitten im Testspielmodus

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen ist in die Testspielphase für die Saison 2024/2025 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga eingestiegen. Im ersten Vorbereitungsspiel wurde am letzten Wochenende der ambitionierte Lokalrivale TV Augsburg, der in die 1. Regionalliga Südost aufgestiegen ist, deutlich mit 106:70 bezwungen. Es war ein Treffen alter Bekannter, spielen bei den Fuggerstädtern doch zahlreiche ehemalige Kangaroos Akteure. BG-Headcoach Emanuel Richter zog ein positives Fazit: „Es war ein guter erster Test für uns. In der ersten Halbzeit hat mir die Einstellung meiner Jungs gut gefallen. Nach dem Seitenwechsel haben sich nach einer harten Trainingswoche verständlicherweise die müden Beine bemerkbar gemacht. Diese Spiele sind wichtig, um aus der Trainingsroutine ein wenig herauszukommen. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber man sieht, dass die Jungs bereit sind“, so Richter. Beste Werfer der Kangaroos waren Asa Williams (27), Ferenc Gille (19) und Basti März (18).

Ein Fach höher im Gegnerregal greift man dann sicher beim zweiten Test am kommenden Sonntag. Um 18 Uhr sind die PIRLO Kufstein Towers in der Stadtberger Sporthalle zu Gast. Die Österreicher spielen in der Austria B2L, der zweiten Liga im Nachbarland. Der Modus ist dort ähnlich wie in der deutschen PRO B, nur dass die Staffeln nicht in Nord und Süd unterschieden werden, sondern in Ost und West. In der West-Gruppe belegten die Tiroler hinter den Wörthersee Piraten zunächst den zweiten Platz. In den Play-Offs scheiterte man dann im Halbfinale am späteren Meister Mistelbach Mustangs aus der Nähe von Wien. Es war eigenen Angaben zu Folge die bisher beste Saison der Festungsstädter in ihrer Vereinsgeschichte, die Heimspiele in der Kufstein Arena fanden oftmals vor 700 und mehr Zuschauern statt. Für die neue Saison konnte man mit dem Spanier Xavi Mascaro (25) ein Trainertalent verpflichten, der zuvor in Schweden beachtliche Erfolge feiern konnte. Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Wir freuen uns, bei unserem ersten öffentlichen Auftritt den Fans einen attraktiven internationalen Gegner präsentieren zu können. Das wird eine interessante Partie. Die Eintrittspreise sind gegen Kufstein auf 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro bei den ermäßigten Karten reduziert. Die Dauerkarten, deren offizieller Verkauf am Sonntag im Online-Ticketshop startet, gelten dann erstmals beim Siegmund-Cup am 14. und 15. September mit Ulm, Oberhaching und dem FC Bayern als Gegner“, so Pittman.