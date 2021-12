Basketball

13:53 Uhr

Kangaroos bleiben im Jahr 2021 ungeschlagen

Alek Pikl (am Ball) steuerte in einer wichtigen Phase wertvolle Punkte für die BG Leitershofen/Stadtbergen bei, die dadurch nicht nur in Vilsbiburg, sondern im gesamten Jahr 2021 ungeschlagen blieb.

Plus Zum Abschluss gab es einen Sieg in Vilsbiburg. Was den kleinen, aber feine Unterschied ausgemacht hat

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen haben in der 1. Regionalliga Südost auch ihr letztes Spiel im Kalenderjahr 2021 gewonnen. Bei den Vilsbiburg Baskets siegte man am Samstagabend in einer hart umkämpften Partie 81:74 und geht nun mit 16:0 Punkten in die Weihnachtspause. Da in der ersten Jahreshälfte nicht gespielt wurde und die Kangaroos im zweiten Halbjahr sowohl alle Punkt- als auch Vorbereitungsspiele gewonnen haben, wird in der Vereinschronik 2021 als Jahr ohne jegliche Niederlage in die Annalen eingehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen