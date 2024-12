Kangaroos erobern in Erfurt die Tabellenführung

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat in der BARMER 2. Basketball Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Kangaroos hielten sich am Sonntagnachmittag in Erfurt schadlos, gewannen das schwere Auswärtsspiel bei den CATL Basketball Löwen mit 96:84 (50:43). Gleichzeitig profitierten sie von der zweiten Saisonniederlage des bisherigen Tabellenführers Rhein Stars Köln, der am Samstagabend in Würzburg die zweite Saisonniederlage hinnehmen musste. Mit 20:2 Punkten können die Stadtberger nun auf ein mehr als beeindruckendes Punktekonto blicken, zwei Punkte vor Köln und sechs Zähler vor dem neuen Dritten aus Speyer.

Die Partie in der gut gefüllten Erfurter Riethhalle begann sehr ausgeglichen. Die Löwen erwischten mit 11:4 den besseren Start, die Kangaroos konterten aber schnell, Ferenc Gille wendete das Blatt zum 12:11 für die Gäste. Danach ging es hin und her, das Match war geprägt von vielen Führungswechseln. Die ersten zehn Minuten gingen mit 24:23 an die Thüringer, die auch anschließend gut im Spiel waren und sich bei einer 40:36 Führung auf einem guten Weg wähnten. Gerade deren Trio Tyseem Lyles, Noah Kamdem und Paul Albrecht agierte sehr gefällig. Die Leitershofer blieben aber cool, ließen den Ball hervorragend laufen und sorgten dank eines 14:0 Zwischenspurts für die eigene Halbzeitführung mit sieben Punkten Vorsprung. Dabei überzeugte Asa Williams in der ersten Hälfte innerhalb eines sehr homogenen Teams mit starken 15 Punkten.

BG Leitershofen/Stadtbergen dreht die Partie erneut

Die Einheimischen schockte dies aber nicht, sie kamen mit sehr viel Elan aus der Halbzeitpause und drehten das Blatt sofort wieder. Eine 51:50 Führung leuchtete für sie nach 23 Minuten von der Anzeigetafel, dazu kam natürlich das Momentum mit den stimmgewaltigen Fans im Rücken. Wer aber nun gedacht hätte, dass die BG ins Schwimmen kommen könnte, sah sich getäuscht. Kangaroos Coach Emanuel Richter kann inzwischen Dank eines sehr breiten Kaders auch personell sehr unterschiedliche Rotationen einsetzen. Es ist aktuell für alle Gegner in der Liga schwierig, sich auf das variable Spiel der Stadtberge einzustellen und vor allem auch das durchgehend sehr hohe Tempo mitzugehen. Demzufolge holte man sich die Führung schnell zurück, traf hochprozentig von der Dreierlinie und entschied das dritte Viertel für sich. In diesen zehn Minuten gelangen den Kangaroos herausragende 30 Punkte, der Spielstand lautete nach dem dritten Viertel 80:69 für die Gäste. Olivier Borgol gelang dabei mit der Schlusssirene ein wichtiger Zweipunktewurf, zuvor hatte Christian Hinckson von der Dreiwurflinie sich überaus treffsicher gezeigt.

Natürlich war dieser Vorsprung aber noch keine sichere Bank, gerade angesichts der Heimstärke der Thüringer, die bis dato erst ein einziges Match zu Hause in der Saison verloren hatten. Die Schwaben agierten aber konzentriert weiter und hielten den Vorsprung konstant. Fünf Minuten vor dem Ende hatte man eine 92:77 Führung zwischen sich und den Gegner gebracht. Vorteil für beide Teams: Die Foulbelastung hielt sich bis dahin in Grenzen, kein Spieler auf beiden Seiten war gefährdet, wegen des fünften Fouls vorzeitig das Feld verlassen zu müssen. Nach einer Auszeit schickte Löwen-Coach Florian Gut nochmals seine stärkste und routinierteste Formation auf das Parkett, um eine Wende herbeizuführen. Wirklich näher kamen die Seinen dem Sieg aber nicht mehr, erneut Hinckson sorgte per Sprungwurf zum 96:79 praktisch für die Vorentscheidung. Danach trudelte das Spiel ein wenig aus, die letzten beiden Körbe gehörten dann nochmals den Löwen, die an diesem Nachmittag keinesfalls enttäuscht hatten, einer noch stärkeren BG-Truppe aber den Vortritt lassen mussten. Bei Leitershofen hatte einmal mehr Dragos Diculescu den besten Effizienzwert mit 21.

Nächste Woche steht das letzte Spiel des Jahres 2024 auf dem Programm. Am Samstagabend (Spielbeginn 19.30 Uhr) empfängt man dann in der Stadtberger Sporthalle zum sogenannten „Weihnachtsspiel“ die Fellbach Flashers, aktuell Tabellenfünfter. (asan)

BG Hessing Leitershofen: Williams (15), Marei (6), Duarte (10), Gille (8), Hinckson (15), Westermeir (3), März (13), Borgol (2), Diculescu (19), Udovicic (5). - Beste Werfer Erfurt: Kamdem (22), Lyles (21), Albrecht 816), Kunzewitsch (10).

Die Stimmen zum Auswärtssieg

BG-Headcoach Emanuel Richter: „Es war heute sehr schwierig in Erfurt, die Löwen haben gerade am Brett mit Kamdem und Albrecht sehr viel Talent. Aber mein Team hat es sehr gut gemacht, vor allem auch die Jungs von der Bank haben richtig stark geliefert, gerade Chris, Basti und Noel. Der Sieg war aber auch das Ergebnis einer hervorragenden Trainingswoche. Wir sind jetzt Tabellenführer und werden hart daran arbeiten, das nächste Woche gegen Fellbach zu verteidigen.“

BG-Co-Trainer Martin Jankov: „Der Blick auf den Statistikbogen macht aktuell jede Woche Spaß. Erneut haben wir 12 Dreier getroffen bei 36% Quote, dazu 88% von der Freiwurflinie. Dazu lagen wir bei den Rebounds, den Steals und bei den Turnovers auch vorne, so dass der Sieg gegen einen sehr guten Gegner absolut verdient ist.“

Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes, enorm dynamisches und auch das erwartet schwierige Match. In der zweiten Halbzeit ist es uns dann gelungen, den Vorsprung langsam, aber sicher auszubauen, sicherlich auch dank unserer Ausgeglichenheit in der Mannschaft. Immer wieder sind andere Spieler in die Bresche gesprungen, das sieht man auch an den sehr ausgeglichenen Scores. Nun freuen wir uns auf eine volle Weihnachtshütte in Stadtbergen nächsten Samstag“.