Kangaroos hüpfen an die Spitze

Nach Auftaktsieg in Fellbach sind die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen Tabellenführer in der 2. Bundesliga Pro B. Jetzt wartet am Tag der Deutschen Einheit das erste Heimspiel gegen die Fraport Skyliners.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen ist am späten Sonntagnachmittag mit einem 88:66 (54:39)-Sieg beim hochgehandelten Aufsteiger SV Fellbach Flashers in die Saison 2023/2024 der 2. Basketball Bundesliga gestartet. Dadurch eroberten die Stadtberger Dank des besseren Korbverhältnisses gleich einmal die Tabellenführung der Liga – auch wenn das nach dem ersten Spieltag natürlich zunächst ein Muster ohne Wert ist. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt der BG aber nicht. Bereits am morgigen Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, steht um 16.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle das erste Heimspiel gegen die Fraport Skyliners Juniors Frankfurt auf dem Programm.

Kangaroos behalten die Nerven

Die BG konnte bis auf den noch verletzten Nicolas Lagerman ihre beste Formation aufbieten und eröffneten das Match mit einem herausragenden 14:0-Start. Danach kamen die württembergischen Schwaben besser ins Spiel und verkürzten gegen die bayerischen Schwaben auf 10:16. Das Team um Kapitän Chris Würmseher behielt aber die Ruhe. Im Angriff passte fast alles und in der Verteidigung zeigte man sich enorm einsatzfreudig und konzentriert. Eine 34:20-Führung nach dem ersten Viertel sorgte erst einmal für Ruhe bei den zahlreichen Fans in der altehrwürdigen Stuttgarter Gäuäckerhalle. Das zweite Viertel verlief eher ausgeglichen. Die Kangaroos konnten den Abstand aber halten (55:39 zur Pause).

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Die Leitershofer überzeugten mit ihrer Ausgeglichenheit, agierten sehr gefällig und hielten die Flashers immer zwischen 16 und 22 Punkten auf Distanz. Man konnte den Fellbachern den Einsatz nicht absprechen, ein Mittel gegen den sehr starken Auftritt der Gäste fanden sie aber nicht. Ohne große Probleme brachten die Kangaroos den Sieg in den letzten zehn Minuten nach Hause. Und auch wenn im zweiten Abschnitt die Offensivpower der ersten Hälfte nicht ganz gehalten werden konnte, blieb das Team in der Defensive äußerst konzentriert und erfüllte somit die erste Vorgabe von Trainer Emanuel Richter. Dieser zeigte sich nach dem Spiel auch sehr zufrieden: „Unsere Zonenverteidigung am Anfang hat dem Gegner den Rhythmus genommen. Das Team hat dann 40 Minuten engagiert verteidigt und auch im Angriff überzeugt. Die Regeneration für Dienstag ist kurz, dann wartet mit Frankfurt ein sehr engagierter Gegner mit herausragenden Distanzschützen auf uns, gegen den wir natürlich auch bestehen wollen“ so Richter. „Mit einem Auswärtssieg startet man gerne in die Saison. Kompliment an die Mannschaft zu diesem Erfolg. Ich glaube, dass die Stadtberger Sporthalle am Dienstag gleich richtig kochen wird und wir uns über eine volle Hütte freuen dürfen“, so BG–Generalmanager Wayne Chicco Pittman, ehe er als Letzter in den Bus stieg, der mit vielen glücklichen Gesichtern an Bord aus der Stuttgarter Landeshauptstadt rollte.

BG Hessing Leitershofen: Würmseher (13), Carter(10), Heinrich, Duarte (16), Tumbasevic, Benke (2), Westermeir(15), März (8), Theiss (2), Vanaclocha (11), Hanzalek (11).

Die Partie in Fellbach gilt es nun trotzdem schnell abzuhaken, die volle Konzentration gilt der zweiten Partie und gleichzeitig der Heimpremiere innerhalb von nur 48 Stunden gegen Frankfurt. Die Skyliners als deutscher Basketball-Traditionsclub mussten im letzten Jahr den bitteren Abstieg aus der BBL hinnehmen. Die erste Mannschaft spielt nun in der PRO A, die zweite Garnitur in der PRO B. Dank der Doppellizenzregelung können viele Spieler unbeschränkt in beiden Teams eingesetzt werden. Die jeweilige Aufstellung der Mannschaft des erst 29-jährigen Trainertalents Sepehr Tarrah ist also vorab immer schwer zu kalkulieren. Die jungen Akteure werden geführt von Routinier Marco Völler und dem 26-jährigen US-Amerikaner Trevian Bell.

Noch mehr Event-Charakter ist geplant

Kangaroos Geschäftsführer Andreas Moser sieht der Heimpremiere mit Spannung entgegen: „Sportlich haben wir wirklich dicke Bretter zu Beginn zu bohren gegen starke Gegner. Für das Team hinter dem Team bedeutet das erste Heimspiel aber auch jede Menge Anstrengung, bis alles wieder läuft. Wir haben uns bemüht, den Event-Charakter der Matches noch einmal zu verbessern. Der Vorverkauf läuft bereits sehr gut, ich glaube, dass wir wieder eine volle Halle haben werden.“

Moser empfiehlt den Fans, auch aufgrund der Parkplatzsituation frühzeitig zu erscheinen. Die Halle ist ab 15.15 Uhr geöffnet. Karten können im Onlineshop auf der Kangaroos-Webseite oder direkt an der Tageskasse am Eingang erworben werden. (asan)