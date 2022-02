Kangaroos kassieren die erste Niederlage

Plus Warum die BG Leitershofen/Stadtbergen nach über einem Jahr wieder mal zweiter Sieger ist.

Jetzt hat es die Kangaroos doch erwischt. Nach über einem Jahr ohne Niederlage mussten sie im Spitzenspiel der 1. Regionalliga Südost erstmals dem Gegner zum Sieg gratulieren. Gegen den MTSV Schwabing gab es eine 67:82 (35:33)-Niederlage. Das Spiel stand für die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen unter keinen guten Vorzeichen. Coach Emanuel Richter musste auf Max Uhlich (Leistenbeschwerden) und den US-Amerikaner Teathloach Pal (Achillessehnenreizung) verzichten. Mit Niklas Moosrainer konnte er aber auf einen weiteren Spieler auf den „kleinen“ Positionen zurückgreifen.