Basketball

09:18 Uhr

Kangaroos lassen die Muskeln spielen

Plus Erst wird getestet, dann folgt der siebte Sieg im siebten Spiel für die BG Leitershofen/Stadtbergen

Die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen setzt in der 1. Regionalliga Südost ihre Siegesserie fort. Die Basketballer verteidigten mit einem 89:65-Heimsieg gegen den FC Bayern München III die Tabellenführung in der Süd-Staffel. Es war für die Kangaroos der siebte Sieg im siebten Spiel. Man bleibt dadurch in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen