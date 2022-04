Kangaroos liefern auch im ersten Finale einen Krimi

Plus Zwei Punkte Vorsprung für BG Leitershjofen/Stadtbergen nach einem dramatischen Spiel,

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen haben gestern Abend den nächsten Krimi geliefert. Im ersten Play Off-Finale um den Aufstieg in die 2. Bundesliga beim MTSV Schwabing gewannen die Kangaroos nach erneut dramatischem Spielverlauf mit 66:64. Für das Rückspiel am 30. April ist das eine hervorragende Ausgangsposition. „Ein Sieg gibt natürlich ein gutes Gefühl“, meinte Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser nach der Schlusssirene. Durch ist die Kiste aber längst noch nicht. (oli)