Basketball

07.02.2023

Kangaroos mit dem sechsten Mann im Rücken

Auch Neuzugang Meo Martins (am Ball) war in seinem ersten Heimspiel für die BG Leitershofen/Stadtbergen beeindruckt, welche Wand aus Fans wie ein sechster Mann hinter den Kangaroos steht.

Plus 772 Zuschauer sorgten für eine Stimmung wie früher in der berühmt-berüchtigten „Osterfeldhölle“. Was die Trainer der BG Leitershofen/Stadtbergen sagen.

„Wir haben einfach die besten Fans“, zeigte sich Emanuel Richter, der Trainer der BG Leitershofen/Stadtbergen, nicht nur von seiner Mannschaft begeistert, die nach einer wieder einmal dramatischen Partie überraschend den TSV Oberhaching Tropics mit 77:71 besiegt hatte. Die mit 772 Zuschauenden besetzte Stadtberger Sporthalle stand Kopf und feierte die Mannschaft für eine tolle Leistung.

