Kangaroos müssen Charakter zeigen

Hohe Auswärtshürde in Erfurt für die auswärtsschwache BG Leitershofen/Stadtbergen. Nur mit höchster Konzentration und perfekter Einstellung ist eine Überraschung möglich.

Auf die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen wartet nach der einwöchigen FIBA-Länderspielpause am Samstagabend in der 2. Bundesliga Pro B eine hohe Auswärtshürde. Die Kangaroos sind dann zu Gast bei den CATL Basketball Löwen Erfurt (Spielbeginn 18 Uhr, Riethsporthalle, kostenpflichtiger Livestream auf der Seite der Thüringer Allgemeinen).

Die Thüringer gelten als eines der Topteams der Liga und zählen zum engsten Kreis der Titelfavoriten. Aktuell liegen die Löwen zwar nur auf Platz fünf in der Tabelle, haben aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Nach Minuspunkten gerechnet ist man als Tabellenzweiter direkter Verfolger von Spitzenreiter Rhöndorf. Das Team von Trainer Enrico Kufuor hatte im bisherigen Saisonverlauf mit größeren Verletzungsproblemen zu kämpfen, inzwischen dürften aber alle Spieler wieder fit sein. Dadurch steigen die Chancen, den Aufstieg dann über die Play-Offs zu erreichen. Erfurt gilt als sehr ausgeglichen besetztes Team mit einem guten Mix aus bereits höherklassig erprobten Spielern wie wie Paul Albrecht (30), Tyseem Lyles (31), Alieu Ceesay (26), Noah Kamdem (25) oder Jan Heber (25) sowie hoffnungsvollen Talenten wie Lorenz Schiller (23), Leo Döring (22), Fidelius Kraus (20), Friederich Radefeld (19) oder Lenni Kunzewitsch (18). Überragend ist vor allem die Dreierquote der Löwen mit fast 40 Prozent Trefferquote pro Spiel. In eigener Halle musste man bisher erst zwei Niederlagen hinnehmen, nämlich gegen Rhöndorf und den BBC Coburg.

Auf Seiten der BG hat man die Spielpause genutzt, das Team wieder auf Vordermann zu bringen. Nach dem Spiel gegen Bayern München hatte der Grippevirus gewütet, einige Spieler fielen ganz aus, andere konnten nur eingeschränkt eingesetzt werden. Zwei Niederlagen in Frankfurt und gegen Ulm waren die Folge. Dadurch ist man auf Platz acht in der Tabelle zurück gefallen. Um diesen letzten Play-Off Platz zu verteidigen, bedarf es nun Siege.

Dass von sechs Spielen noch deren vier für die notorisch auswärtsschwachen Leitershofer in der Fremde anstehen, erleichtert das Unterfangen nicht unbedingt. Trotzdem zeigt sich Headcoach Emanuel Richter zuversichtlich: „Wir müssen am Samstag 100 Prozent Einsatz zeigen bei einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Ich verlange von meinen Spielern höchste Konzentration und eine perfekte Einstellung, nur dann können wir überhaupt an eine Überraschung denken. Wir müssen Charakter zeigen gegenüber unserem Verein, unseren Fans, aber auch hauptsächlich gegenüber uns selbst“, zeigt sich der Stadtberger Übungsleiter kämpferisch.

Im Hinspiel unterlagen die Kangaroos in eigener Halle den Erfurtern mit 64:73. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschieden die Gäste das Match im zweiten Abschnitt klar zu ihren Gunsten, auch weil die BG gerade einmal 14 Prozent von jenseits der 6,75-Meter-Linie in der Reuse versenkte. Eine solche Quote wird am Samstagabend in Erfurt sicherlich nicht ausreichen. (asan)