Kangaroos müssen erneut pausieren

Wieder gibt es Corona-Fälle beim Gegner der BG Leitershofen/Stadtbergen

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen müssen erneut pausieren. Das Nachholspiel in der 1. Regionalliga bei der DJK SB Rosenheim, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde erneut abgesagt. Grund sind wie schon beim Spieltermin Anfang Januar Corona-Fälle im Team des Gegners. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Jetzt waren wir gerade wieder im Flow, nun gibt es wieder eine Pause. Das ist bedauerlich“, ärgert sich Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser. „Wir haben letzte Woche trotz unserer positiven Fälle mit Hilfe von durchgehenden Testungen gespielt. Es ist aber das Recht jedes Teams, das eben nicht zu tun.“

Terminlage wird nun eng

Die Terminlage in der Liga wird nun richtig eng. „Wir werden uns in Absprache mit dem Trainerteam aber keinesfalls auf zwei Spiele an einem Wochenende einlassen“, sagt Moser. „Hier wäre die Verletzungsgefahr viel zu hoch, gerade wenn das Team laufend aus Spielpausen zurückkehrt.“

Der nächste Spielversuch der BG Leitershofen/Stadtbergen findet nun am 19. Februar in Stadtbergen gegen den VfL Treuchtlingen statt. An diesem Sonntag (13. Februar, Sprungball 13 Uhr) können die Fans in Stadtbergen dafür das JBBL-Spiel der baramundi basketball akademie gegen die SG Stuttgart-Esslingen-Kirchheim/Teck genießen. (asan)