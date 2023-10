Basketball

04.10.2023

Kangaroos ringen Skyliners nieder

Plus Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen feiert im zweiten Spiel der 2. Bundesliga Pro B den zweiten Sieg. Warum die Partie trotz des niedrigen Endstands von 59:50 sehenswert war.

Von Oliver Reiser

Es sieht so aus, als ob in der Stadtberger Sporthalle in dieser Saison des Öfteren Partystimmung angesagt ist. Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen gewannen auch das zweite Spiel in der noch jungen Saison der 2. Bundesliga Pro B, zeigten jedoch gegen die Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt, dass sie auch mit wenigen Punkten ein Match auf ihre Seite ziehen können. Trotz des relativ niedrigen Scores von 59:50 wurde des den Zuschauenden nie langweilig.

Trotz des schönen Spätsommerwetters hatten wieder 750 Basketball-Fans den Weg in die Halle gefunden. Der Funke sprang von dem moment an über, als die Kangaroos durch den glitzernden Spalier der „Cheetahs“, den Cheerleadern des TSV Diedorf, einliefen. getragen vom Beifall der stehenden Kulisse schien bereits der erste Ball von Jannik Westermeir von jenseits der Drei-Punkte-Linie förmlich in den Korb zu schweben. Von Beginn an war das Spiel umkämpft und beim 5:5 das einzige mal ausgeglichen.

