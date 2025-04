Kangaroos schreiben Vereinsgeschichte

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen haben am Sonntagnachmittag historisches geschafft. Mit einem 97:74-Sieg gegen den Tabellendrittletzten Porsche BBA Ludwigsburg - dem siebten in Folge - sicherten sich die Kangaroos bereits am vorletzten Spieltag der Saison 2024/25 zum ersten Mal in ihrer fast 45-jährigen Vereinsgeschichte die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Pro B, was hinter zusammen mit exakt 1.213 Zuschauern und 25 Dachskindern, der der Verein eingeladen hatte, gebührend gefeiert wurde. Mit dem Erreichen des ersten Tabellenplatzes hat man in den anstehenden Playoffs über drei Runden hinweg in einem eventuell dritten Spiel das Heimrecht. Doch es war nicht alles Gold, was glänzte.

