Kangaroos setzen auf Heimstärke und Entwicklungspotenzial

Wie die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen die Play-offs in der 2. Bundesliga erreichen will. Beim Sieg gegen Ludwigsburg überragen zwei Spieler. Entscheidend war jedoch auch ein taktischer Schachzug.

Die Verantwortlichen der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hatten vor dem Heimspiel gegen Ludwigsburg alle Hände voll zu tun, die Hinterlassenschaften der Fußballer zu beseitigen. Die hatten am Tag zuvor in der Stadtberger Sporthalle ihre Kreismeisterschaft ausgetragen. „In den Umkleidekabinen sah es übel aus“, ärgerte sich Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser. Auch der Werbeaufkleber auf dem Spielfeld, den die Kicker weggegrätscht hatten, musste erst befestigt werden, bevor die Korbjäger loslegen konnten.

Die ganzen Arbeiten haben sich rentiert, denn die exakt 732 Zuschauenden, die trotz des gleichzeitig stattfindenden Spiels der Augsburger Panther zum Family Day strömten, brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. In einem spektakulären Spiel demonstrierten die Kangaroos ein weiteres Mal ihre Heimstärke und setzten mit einem 86:75-Sieg gegen den Tabellendritten Porsche BBA Ludwigsburg gleich zu Beginn des neuen Jahres ein Ausrufezeichen. Es war bereits der sechste Heimsieg für die Kangaroos in dieser Saison.

Hexenkessel erinnert an die "Osterfeldhölle"

Doch im Rennen um die Play-offs setzt man nicht nur auf die Heimstärke im Hexenkessel der Stadtberger Sporthalle, die am Sonntagnachmittag an die Stimmung in der altehrwürdigen „Osterfeldhölle“ erinnerte. Man baut auch auf das Entwicklungspotenzial der jungen Mannschaft. Zur Erinnerung: Auch in der vergangenen Saison hat das Trainerteam um Chefcoach Emanuel Richter das Team sukzessive weiterentwickelt und eine weit bessere Rück- als Vorrunde gespielt.

Trotz der prächtigen Atmosphäre kam die BG zunächst nur schleppend aus dem Winterschlaf ins Spiel, hatte Probleme mit der starken Defensive des Ludwigsburger Farmteams der MHP-Riesen. In den ersten sechs Minuten gelangen den Gastgebern nur sechs magere Punkte. Dazu kamen einige haarsträubende Ballverluste und eine mäßige Wurfquote.

Zwei Mal hatten die Stadtberger dazu auch noch Pech. Zunächst wurde ein krachender Dunking von Jermane Carter berechtigterweise vom Schiedsrichtergespann wieder zurückgenommen, weil der Ball aufgrund der physikalischen Kräfte vom Netz wieder aus dem Korb heraussprang. Und mit der Schlusssirene gingen die Württemberger durch einen Buzzer Beater von kurz hinter der Mittellinie erneut in Führung.

In kritischer Situation die Ruhe behalten

In der zweiten Halbzeit lag man zunächst wieder 38:46 zurück, doch die Kangaroos ließen sich in dieser kritischen Situation nicht aus der Ruhe bringen. Zwei Spieler sorgten dann für die Wende. Der mit 19 Rebounds überragende Bernhard Benke traf in der 28. Minute wieder zur 51:50-Führung, nachdem er kurz zuvor sogar einen Dreier versenkt hatte. Dann schlug die Stunde des Bernat Vanaclocha. Der Spanier in Diensten der BG markierte sensationelle zwölf Punkte in Folge, anschließend traf Kapitän Chris Würmseher per Dreier zum 77:63 (36.).

Entscheidend waren sicher zwei Maßnahmen des Leitershofer Trainerteams: Mit Jannik Westermeir und Jakob Hanzalek agierte man mit zwei Aufbauspielern, phasenweise dazu nur mit einem großen Akteur am Brett und vier kleineren Spielern außen herum. Damit taten sich die Gäste sichtbar schwer, weil unter dem Korb nun große Räume für den einzigen „Big Man“ der Kangaroos entstanden.

Einige Nachlässigkeiten erlaubten den Gästen, noch einmal heranzukommen. Am Ende traten die Gäste auf die Spaßbremse, weil sie sechs Sekunden vor dem Ende nochmals eine Auszeit nahmen. Doch es ging nun noch um den direkten Vergleich. Diesen verloren die Leitershofer zwar nicht, gewannen Selbigen aber eben auch nicht. Die Differenz von am Ende elf Punkten entsprach genau dem Abstand aus dem Hinspiel Ende November in der Barockstadt. „Ich glaube nicht, dass es mit Ludwigsburg um den direkten Vergleich gehen wird“, blieb BG-Abteilungsleiter Andres Santiago ganz gelassen. Trainer Emanuel Richter war anderer Meinung: „Über die Sache mit dem direkten Vergleich ärgere ich mich ein wenig. Man weiß nie, für was man den bei dieser engen Tabellenkonstellation noch so brauchen kann. Die Freude aber überwiegt natürlich.“

In der Tabelle bleiben die Stadtberger auf Platz neun notiert, allerdings im dicht gestaffelten Feld nur zwei Punkte hinter dem sonntäglichen Gegner Ludwigsburg, der seinen dritten Rang im Klassement zumindest verteidigen konnte.

Am kommenden Samstag gastieren die Kangaroos nun in Ehingen, ehe in zwei Wochen dann die Black Forest Panthers Schwenningen in Stadtbergen zu Gast sein werden. (mit asan)