Kangaroos sind bereit für ein neues Abenteuer

Acht Jahre nach dem letzten Gastspiel starten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergenin die neue Saison der 2. Bundesliga. Was sich alles verändert hat.

Exakt acht Jahre nach dem letzten Aufenthalt in der zweiten Bundesliga beginnt für die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen das Abenteuer in dieser Spielklasse aufs Neue. Die Kangaroos starten am Samstagabend in eigener Halle in die neue Saison. Als Aufsteiger in die zweite Basketball-Bundesliga PRO B empfängt man das Team der Porsche BBA Ludwigsburg (Spielbeginn 19.30 Uhr), Sporthalle Stadtbergen).

Die Mannschaft von Cheftrainer Emanuel Richter scheint für die anspruchsvollen Aufgaben gegen hochkarätige Gegner gerüstet und bereit zu sein. Über den Sommer hinweg wurde individuell trainiert, Mitte August startete das Mannschaftstraining. Anschließend wurden sieben Testspiele bestritten, in denen man sechs Mal siegreich blieb. „Das Team ist mit einem Durchschnittsalter von 22,8 Jahren sehr jung, dafür aber überaus motiviert und engagiert und absolut bereit, sich jede Woche zu verbessern“, zeigt sich der 33-Jährige mit der Vorbereitung zufrieden. „Nun freuen wir uns auf die Saison, die hoffentlich weitestgehend verletzungs- und coronafrei bleiben wird“, blickt Richter zuversichtlich nach vorne.

Vier externe Neuzugänge

Der Kader ist mit 16 Spielern breit angelegt. Vier externe Neuzugänge bevölkern das Gehege der Kangaroos: Lukas Mayer (EPG Baskets Koblenz), Nemanja Scekic (KK Leotar Trebinje/Slowenien), Nico Lagermann (Cardinal Stritch University/zuvor Gießen) und Basti März (Oregon Institute/zuvor FC Bayern). Dazu kommen aus den eigenen Reihen Marco Hack-Vazquez (BGL 2) sowie aus der hauseigenen Baramundi Basketball Akademie die Jugendspieler Valentin Limmer, Luis Fend und Nemanja Tumbasevic.

Nicht mehr im Kader stehen Kapitän Dominik Veney (nach Karriereende nun BGL 4), Alek Pikl, Kilian Strecker, Niklas Moosrainer (alle BGL2) sowie Richard Hoffmann (Schwaben Augsburg). Neuer Co-Trainer ist Martin Jankov, Michael Dorsch konzentriert sich auf seine Aufgabe als Trainer der zweiten Leitershofer Mannschaft in der zweiten Regionalliga Mitte. Das Saisonziel haben die Kangaroos klar definiert, es zählt nur der Klassenerhalt. Dazu ist in der 13er Südstaffel der PRO B im Schlussklassement der zwölfte Platz notwendig.

Ebenfalls Aufsteiger, nämlich aus der ersten Regionalliga Südwest, ist der erste Gegner am Samstagabend. Die Barockstädter aus Ludwigsburg sind das Farmteam der MLP-Riesen Ludwigsburg und stellen eines der führenden deutschen Nachwuchsprogramme. Das Durchschnittsalter der BBA ist nochmals niedriger als das der Kangaroos. In dieser Mannschaft sollen Top-Talente an die BBL herangeführt werden. Allerdings kann Trainer Kheeryoung Rhee, den die Stadtberger noch aus den letztjährigen Play-offs gegen den FC Bayern kennen, auf einige Akteure des Erstligisten bauen. Allen voran auf die Brüder Jacob (18/197) und Johannes Patrick (20/186). Die beiden gehören in der BBL bereits zur festen Rotation. Zum Bundesligakader zählen ebenfalls Sebastian Hartmann (19/195), ebenfalls letztes Jahr noch beim FC Bayern, Emmanuel Ugbo (19/202), Aeneas Jung (20/202) sowie Nico Santana Mojica (20/194). Dazu kommen einige hochtalentierte Neuzugänge wie der holländische Juniorennationalspieler Icke Muek (17/213), Mikey de Sousa (19/198) aus Kaiserslautern oder Juniorennationalspieler Esli Edigin (17/194) aus Rhöndorf. Mit Luca Stübel (17/189) und Luis Nonfon (18/198) hat man weitere Auswahlspieler im Kader, der sehr breit aufgestellt ist. Die Leitershofer Fans dürfen sich daher auf ein sehr spannendes, dynamisches und temporeiches Spiel freuen.

Etat musste verdoppelt werden

Auch neben dem Spielfeld ist alles für die neue Liga angerichtet. Die Verantwortlichen der Kangaroos hatten einen intensiven Sommer zu absolvieren. Der Etat musste angesichts der vielen Auflagen der Liga nahezu verdoppelt werden. Eine neue große Anzeigetafel ist installiert, der Livestream wird künftig noch professioneller ablaufen, der Social-Media-Bereich inklusive Webseite wurde weiter ausgebaut. Dazu mussten viele andere große und kleine Dinge ebenfalls organisiert werden. „Natürlich sind wir angespannt, ob alles funktioniert. Unsere Kangaroos Family hat aber überragendes Engagement gezeigt und ich glaube schon, dass wir in kurzer Zeit einen mehr als würdigen Zweitligastandort auf die Beine gestellt haben“, so Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser. „Nun hoffen wir auf viele Fans, da die Zuschauer- und Cateringeinnahmen wesentlicher Bestandteil unseres Finanzplanes sind.“

Beim Ticketsystem gibt es eine Neuerung. Ab sofort können auf der Webseite die Tickets vorab erworben werden, dies reduziert die Wartezeit am Eingang. Für Dauerkarten ist dies ebenfalls noch möglich. „Es gibt aber natürlich auch eine ganz normale Abendkasse mit Eintrittskarten für diejenigen, die es lieber etwas weniger digital mögen“, ergänzt Moser.

Im Vorspiel trifft am Samstag die zweite Mannschaft der BG um 16.30 Uhr auf die DJK Don Bosco Bamberg. Anschließend müssen die Zuschauer dieser Partie die Halle kurz verlassen, zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr ist dann offizieller Einlass für das Spiel gegen Ludwigsburg. (asan)