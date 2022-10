Kangaroos sorgen für einen Paukenschlag

In Erfurt gelingt der BG Leitershofen/Stadtbergen ein nie für möglich gehaltener Auswärtssieg in der 2. Bundesliga.

Für einen Paukenschlag sorgten die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga Pro B. Am Sonntagnachmittag bezwang man die hochgehandelten Basketball Löwen aus Erfurt mit 71:69 (36:38). Den entscheidenden Korb erzielte der überragende Teathloach Pal eine Sekunde vor der Schlusssirene. Mit nunmehr 6:2 Punkten steht der Aufsteiger nach vier Spielen auf einem sensationellen vierten Platz in der Tabelle.

Alles war bestens angerichtet in der schmucken Erfurter Riethsporthalle. Ein extra verlegter Parkettboden, LED-Werbebanden, über 500 Zuschauer in der Halle, davon fünf Fans, die per Zug den weiten Weg aus Stadtbergen nach Thüringen nicht gescheut hatten. Bei der BG kehrte Stjepan Topalovic nach Verletzung früher als erwartet ins Team zurück. Bei den Löwen, die vor Wochenfrist noch auf sechs Akteure verzichten mussten, standen alle wieder auf dem Feld. Schnell stand es 13:4 für die Einheimischen. BG-Coach Richter musste früh die erste Auszeit nehmen. Wer aber gedacht hatte, die Kangaroos würden nun beim hohen Favoriten untergehen, sah sich getäuscht. Das Team um Kapitän Max Uhlich behielt die Nerven, kam fortan besser ins Spiel und verkürzte bis Ende des ersten Viertels auf 20:23.

In den zweiten zehn Minuten ging man durch Körbe von Nicolas Lagerman und Stjepan Topalovic sogar 28:23 in Führung. Bis zur Halbzeit wog das Spiel dann wieder hin und her. Gerade einmal zwei Punkte betrug der Pausenvorsprung für die Erfurter.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Basketball-Löwen dann große Schwierigkeiten mit der Zonenverteidigung der Kangaroos. Es dauerte fünf Minuten, ehe Tyseem Lamel Lyles per Freiwurf den ersten Korb für die Seinen markierte. Da stand es 45:38 für die Leitershofer, die diesen Vorsprung bis zum 55:51 nach 30 Spielminuten hielten.

Hoch spannende Schlussviertel

Das Schlussviertel sollte wie schon beim Spiel gegen Frankfurt eine Woche zuvor erneut hochspannend für die Kangaroos werden. Mit einem sensationellen 10:2-Run starteten die Stadtberger in die letzten zehn Minuten. Beim Spielstand von 65:53 schien schon eine Vorentscheidung für die Schwaben gefallen. Noch dazu, weil man eigenen Ballbesitz hatte. Der Erfurter Hallensprecher forderte die Fans ein letztes Mal auf, das Team anzufeuern. Das zeigte Wirkung, die Kangaroos wurden nervös. Einige unnötige Ballverluste, ein T-Foul, dazu zwei Dreier der Löwen – drei Minuten vor dem Ende war das Spiel wieder gedreht. Nun lag das Momentum erneut bei den Thüringern. Auch der Kommentator im Livestream, den erneut auch viele BG-Fans verfolgten, schien diesen Gedanken zu hegen. Er sah die bis dato „hart arbeitenden Leitershofer“ nun sicher auch mangels ihrer Erfahrung in der Liga bereits auf der Verlierstraße. Doch weit gefehlt, Pal glich mit zwei Freiwürfen aus, Lewis Londene sorgte mit einem unglaublich wilden Korb für die 69:67-Führung. Danach musste Lucas Mayer mit fünf Fouls raus, doch Jannik Westermeir übernahm prächtig den Spielaufbau.

18 Sekunden vor dem Ende sorgte der ivorische Nationalspieler Guy Landry Edi wieder für den Ausgleich. Der letzte Angriff gehörte aber der BG. Dreier-Versuch von Westermeir, knapp vorbei. Rebound Scekic. Der Ball landet bei Teathlocah Pal. Der verwandelt eiskalt eine Sekunde vor dem Ende per Korbleger. Der Jubel war anschließend grenzenlos auf der Stadtberger Bank und beim kleinen mitgereisten Anhang.

Demzufolge gab es nur rundum zufriedene Gesichter, als der Mannschaftsbus zur über fünfstündigen Heimreise in die Nacht rollte. Am kommenden Samstag gilt es in Hanau erneut, bei einem Topteam zu bestehen. Am 5. November steht dann gegen Karlsruhe wieder ein Heimspiel in der Sporthalle an. (asan)

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Scekic (7), Lagermann (11), Hack-Vazquez (5), Pal (14), Topalovic (10), Mayer (5), Uhlich (2), Londene (9), Tumbasevic, Westermeir (8), März.