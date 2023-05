Kangaroos springen mit einem Buzzer-Beater ins Finale

Plus Die Old-Kangaroos der BG Leitershofen/Stadtbergen erringen die deutsche Vizemeisterschaft der Basketball-Senioren. Das ist der höchste Titel, den je eine Mannschaft der BG geholt hat.

Die Ü35-Mannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen hat sich gegen hochkarätige Konkurrenz überraschend die Deutsche Vizemeisterschaft 2023 im Basketball gesichert. Die Kangaroos hatten sich zunächst über die schwäbische Meisterschaft und den zweiten Platz bei den südostdeutschen Titelkämpfen die Teilnahme für das Turnier gesichert, welches zusammen mit den Wettkämpfen der gleichaltrigen Damen in Wasserburg am Inn ausgetragen wurde.

In der Vorrunde trafen die Leitershofer zunächst auf den TV Langen aus Hessen. Das Spiel ging mit 68:46 klar an die BG. Wesentlich enger verlief die zweite Partie des Tages. Allerdings hielt man sich auch hier gegen den SV Empor Berlin, einen der Titelfavoriten, mit 43:38 schadlos.