Kangaroos starten mit Doppelspieltag ins neue Jahr

Das Jahr 2025 beginnt für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga mit einem Doppelspieltag. Am Samstagabend gastiert man auswärts bei den Ahorn Camp Baskets Speyer, es ist das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten (Sprungball 19.30 Uhr, Livestream im YouTube Kanal der Baskets). Am Dreikönigsfeiertag empfangen die Kangaroos in der Stadtberger Sporthalle dann den FC Bayern München Basketball II (Spielbeginn 16.30 Uhr). Dieses Match ist eine vorgezogene Partie des 15. Spieltages, da die Münchner am Wochenende 17./18. Januar sowohl Abstellungen von Spielern haben als auch Ausrichter des Adidas Next Generation Tournament (ANGT) sind.

Demzufolge war es eine sehr kurze Ruhephase für das Leitershofer Team zum Jahreswechsel, bereits direkt nach Weihnachten bat Cheftrainer Emanuel Richter seine Akteure wieder in die Halle. „Zwei Spiele in drei Tagen, das wird ein anspruchsvoller Jahresbeginn. Aber wir wollen natürlich gut in das neue Jahr starten. In Speyer wird es wieder einmal ein absolutes Spitzenspiel werden, meine Jungs sind topmotiviert, diese Hürde zu überspringen. Das Spiel gegen Bayern hingegen ist ein Derby, in dem es für uns gilt, unser Tempo 40 Minuten lang hochzuhalten. Auch wenn die Pause sehr kurz war, freuen sich alle, dass es schon wieder weitergeht“, so Richter.

Der nächste Gegner ist gut in Form

Der weitere Saisonverlauf wird in der Südgruppe der PRO-B auch sicherlich kein Selbstläufer, zu gut ist die Liga besetzt. Erkennbar am Tabellenstand: Zwar haben die Kangaroos zusammen mit den Rhein Stars Köln aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten, diesen Dritten trennen aber gerade einmal vier Punkte vom aktuellen Zwölften im Klassement. Jeder kann jeden schlagen, diese Aussage ist in der Liga sicherlich nicht nur eine Floskel.

Die Baskets aus Rheinland-Pfalz haben die Gelegenheit genutzt und sich still und heimlich in der Tabelle nach vorne gearbeitet. Nach etwas durchwachsenem Start mit drei Niederlagen in Folge kam das Team von Trainer Carl Mbassa (46) immer besser in Form. Danach verbuchte man sieben Siege aus acht Partien, lediglich gegen Tabellenführer Köln unterlag man knapp 84:86. Der Höhenflug wurde dann am letzten Spieltag auswärts in Rhöndorf gestoppt, als man nach langer Zeit wieder einmal verlor. Eine Parallele also zu den Stadtbergern, deren Siegesserie ja ebenfalls direkt vor Weihnachten von den Fellbach Flashers (91:93) beendet wurde. In Rhöndorf fehlte den Speyrern allerdings ihr überragender Aufbauspieler, der Spanier Carlos Hidalgo Guijo (27). Zusammen mit dem US-amerikanischen Topscorer Daryl Woodmore (32) zieht er die Fäden im Spiel der Baskets. Auf dem Zettel muss man beim samstäglichen Gegner aber sicherlich auch 2,12 Meter Center David Aichele (25), Dreipunktespezialist Christoph Rupp (30), den Ex-Ulmer Latrell Grosskopf (23) sowie die beiden Youngstars in dem sehr erfahrenen Team, Dennis Diala (21) und Marko Dordevic (21) haben. Insbesondere Diala gelang in dieser Saison eine fulminante Entwicklung, er steht meist über 30 Minuten auf dem Spielfeld.

Schlusslicht München baut auf Rückkehrer

Montagsgegner Bayern steht hingegen am Tabellenende. Daran sollte man die Mannschaft von Trainerlegende Emir „Muki“ Mutapcic (64) nicht unbedingt messen, spielen die Münchner doch mit dem jüngsten Team der Liga. Dazu gehen die Bayern sicherlich mit neuem Selbstvertrauen in die Partie, zum Jahresende besiegte man die Würzburg Baskets, davor hatte man Tabellenführer Köln beim 96:97 sehr knapp an einer Niederlage. Dass es bei den Münchnern zuletzt wieder besser lief, lag sicherlich auch an zwei Rückkehrern: Das 17-jährige Toptalent Nikolas Sermpezis kehrte nach längerer Verletzung wieder in die Mannschaft zurück und überzeugte sofort mit durchschnittlich 13 Punkten pro Partie, dazu ist auch Luis Wulff wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt. Der 20-jährige besitzt bei den Münchnern einen Profivertrag und war zuletzt ein Jahr in die PRO-A nach Crailsheim ausgeliehen. Diese Spieler sorgen für wertvolle Entlastung der bisherigen Leistungsträger Giovanni Calamita (21), Desmond Yiamu (18), Marco Frank (21), Ivan Volf (18), Dominik Dolic (18), oder Amar Licina (20), um nur einige aus dem breit besetzten Talente Pool der Landeshauptstädter zu nennen. Die Bayern müssen am Samstag auch ran, sie empfangen im BMW-Park die Rhöndorf Dragons. Demzufolge ist der Doppelspieltag kein Nachteil für einen der beiden montäglichen Gegner.

Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman freut sich auch bereits auf die Fortsetzung der Saison: „Die Pause hat nur einige Tage gedauert, aber alle Kangaroos sind heiß darauf, dass es schon wieder weitergeht. Es werden zwei interessante Spiele. Gegen Speyer treffen wir auf ein sehr routiniertes Team, gegen Bayern dann auf eine sehr junge und talentierte Truppe. Ein Derby gegen die Bayern ist ein toller Jahresauftakt für unsere Fans in eigener Halle. Am letzten Tag der Ferien und ohne weitere Sportereignisse in Augsburg und der Region erwarten wir eine randvolle Halle und eine großartige Atmosphäre“, so Pittman. Die Fans werden gebeten, die Eintrittskarten möglich vorzeitig über den Ticketshop auf der Webseite der Kangaroos zu erwerben, sie können dabei den Preisvorteil der digitalen Bestellung nutzen. Angesichts der begrenzten Parkplatzsituation sollte rechtzeitig zum Spiel erscheinen. Im Vorspiel trifft die zweite U16 Garnitur der Leitershofer im Landkreisderby auf den TSV Gersthofen (13.30 Uhr). (asan)