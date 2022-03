Kangaroos tauschen das Heimrecht

Erstes Viertelfinale der Play-Offs findet am Samstag in Stadtbergen statt

Da die Sporthalle Stadtbergen am Wochenende 19./20. März wegen eines Turnwettkampfes nicht verfügbar ist, kommt es für die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen im Viertelfinale der Play-Offs zur 2. Bundesliga zu einem Tausch des Heimrechts. Das wurde am Montagnachmittag von den beteiligten Vereinen und der Ligenleitung festgelegt. Das Spiel gegen die BG Rednitztal, den Viertplatzierten der Gruppe Nordost, findet deshalb bereits an diesem Samstag, 12. März, um 19.30 Uhr in Stadtbergen statt.

Das Rückspiel wurde auf Sonntag, 20. März, um 18 Uhr im Basketball Center Hauptsmoor in Strullendorf terminiert. (oli)