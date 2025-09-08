Kangaroos unterliegen erneut, Coach ist dennoch zufrieden

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat im dritten Testspiel für die neue Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den PRO-A Ligisten PS Karlsruhe Lions unterlag man am Samstagabend in eigener Halle vor rund 300 Zuschauern mit 75:85, tätigte in diesem Match aber einen wichtigen Entwicklungsschritt.

Die Kangaroos kamen gut in die Partie und deuteten an, was mit diesem Team möglich ist, wenn aggressive Verteidigung, hohes Tempo und eine gute Trefferquote zusammenkommen. Sie gingen 11:3 in Führung und hielten den Vorsprung gegen die in dieser Saison hochgehandelten Badener auch bis Mitte des zweiten Viertels (32:31). Danach kamen aber die Gäste, bei denen der Ex-Augsburger Kilian Binapfl seit dieser Saison im Team steht, besser ins Spiel und eroberten sich eine knappe 41:37 Führung zur Halbzeit. Im dritten Viertel versuchten die Kangaroos viel und überzeugten auch kämpferisch, Karlsruhe zeigte sich aber clever und baute die Führung aus. Ein spektakulärer Buzzer Beater von Jason George mit der Schlusssirene des Viertels aus der eigenen Spielhälfte heraus sorgte für Jubel bei den Fans und auch dafür, dass Leitershofen vor den letzten zehn Minuten noch auf Schlagdistanz blieb (59:66). Drei Minuten vor dem Ende kamen die Stadtberger erneut auf 73:78 heran. Vier vergebene Freiwürfe und einige Turnovers sowie die jeweils fünften Fouls einiger Akteure sorgten aber dafür, dass Karlsruhe letzten Endes in einem gutklassigen Spiel einen 10-Punkte Vorsprung mit nach Hause nehmen konnte. Bei den Lions war der Amerikaner Mikal Dawson mit 18 Punkten bester Werfer.

Kangaroos Headcoach Emanuel Richter zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Auftritt der Seinen: „Es war erneut ein sehr guter Test für uns gegen ein sehr starkes Team der Lions. Im Vergleich zum Kirchheim Spiel haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin mit der Gesamtentwicklung insgesamt auch zufrieden in den letzten Wochen. Natürlich müssen wir uns vor allem im Bereich des Entscheidungsverhaltens noch verbessern, aber die Richtung passt“, so Richter. Am Mittwoch testet die BG auswärts in Fellbach. Am Sonntag gastieren dann die Nürnberg Falcons in Stadtbergen zu weiteren Tests. (asan)