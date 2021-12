Kangaroos unternehmen den nächsten Versuch

Plus Das Heimspiel der BG Leitershofen/Stadtbergen gegen den FC Bayern München III soll unter 2G-Plus-Regelungen mit Tests, Abstand und Maskenpflicht ausgetragen werden.

Nach der ausgefallenen Partie letzten Samstag gegen den VfL Treuchtlingen starten die Regionalligabasketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen an diesem Sonntag einen neuerlichen Anlauf, das Spielfeld betreten zu dürfen. Nach aktuellem Stand kann sowohl die Partie der Kangaroos gegen den FC Bayern München III (Sprungball 16 Uhr) als auch das JBBL-Spiel der Baramundi Basketball Akademie gegen das Team Ehingen Urspringschule (Beginn 13 Uhr) stattfinden.