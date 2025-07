Vor Play-off-Start: Kangaroos verlängern mit Headcoach Richter

Noch vor Beginn der am Ostersamstag startenden Play-Off Runde in der 2. Basketball Bundesliga Pro B hat die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen den Vertrag mit Cheftrainer Emanuel Richter vorzeitig gleich um drei Jahre bis 2028 verlängert. Die Kangaroos setzen damit auf Kontinuität auf dieser Schlüsselposition. Was die verantwortlichen sagen.

Richter verantwortet die Geschicke der ersten Herrenmannschaft bereits seit Herbst 2019, ab 2015 war der 38-jährige Slowene vier Saisons als Spieler für die BG aktiv. Zuvor war der alte und neue Chef an der Bande der BG, der im Übrigen sechs Sprachen spricht, als Spieler für KK Luka Koper, KK Portoroz, ASD Breg, Vanoli Cremona und die Giants Nördlingen im Einsatz. Unter seine Ägide als Trainer fällt der Aufstieg der Stadtberger aus der Regionalliga Südost im Jahre 2022. Anschließend schaffte er zwei Mal mit den Leitershofern souverän das Saisonziel Klassenerhalt und verpasste dabei nur denkbar knapp die Qualifikation für die Play-off-Runde. Die diesjährige Spielrunde schloss die BG als Gruppenerster der Süd-Staffel ab und trifft im Play-Off Achtelfinale auf die ETB Miners Essen. Entscheidende Veränderung im neuen Vertrag: Richter wird das Amt des Cheftrainers künftig hauptamtlich bekleiden.

Basketball: Kangaroos verlängern mit Headcoach

Für Geschäftsführer Wayne Chico Pittman ist die Verlängerung mit Richter ein essenzieller Meilenstein für die Zukunft der Kangaroos. Er bewertet den neuen Vertrag wie folgt: „Man sieht in vielen Sportarten und bei vielen Vereinen, dass sich Konstanz auf der Trainerposition fast immer positiv auf den Erfolg auswirkt. Emanuel macht bei uns seit vielen Jahren einen herausragenden Job. Er ist immer topmotiviert, fördert und fordert die Spieler in höchstem Maße und identifiziert sich voll mit unserem Programm, aber auch mit dem gesamten Verein. Er genießt unsere höchste Wertschätzung, daher auch die langfristige Verlängerung. Dass er dieses Amt künftig hauptamtlich ausführen wird, unterstreicht unsere Ambitionen für die Zukunft.“

Auch Emanuel Richter brennt für das Projekt und äußert sich wie folgt: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag mit den Kangaroos bis 2028 zu verlängern. Meine Vision stimmt perfekt mit der des Clubs überein. Gemeinsam mit den Gesellschaftern Daniel Siegmund, Wayne Chico Pittman und Jan Niklas Wimberg möchte ich das Projekt maximal gut weiterentwickeln. Ich bin mittlerweile seit 10 Jahren Teil der Kangaroos und werde alles geben, das Team in den nächsten drei Jahren so weit wie möglich nach oben zu bringen.“ (asan)