Basketball: Nächste Testspielniederlage für die Kangaroos

Auch das dritte Duell gegen ein PRO A-Team im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison 2025/2026 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga endete für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen sieglos. Nach den Niederlagen gegen Kirchheim und Karlsruhe zog man am Samstagabend auch gegen die Nürnberg Falcons den Kürzeren, dieses Mal musste man sich mit 71:98 auch sehr deutlich geschlagen geben. Die Kangaroos mussten auf die verletzten Ferenc Gille und Jason George verzichten, dazu fehlte Clint Hamann mit einem grippalen Infekt. Die Franken nutzten dies aus und dominierten von Beginn an die Partie, große Spannung kam für die rund 260 Zuschauer nur selten auf, zu überlegen agierte Nürnberg. Kangaroos Headcoach Emanuel Richter äußerte sich nach dem Spiel wie folgt: „Das Spiel gegen die Falcons war ein guter Test, um zu sehen, was uns die jungen Spieler geben können. Dominik Heinrich, Connor Anderson und Evan Rietsch haben heute auch bedingt durch die Ausfälle sehr viel Spielzeit erhalten. Natürlich lief nicht alles rund, aber wir haben heute durchaus auch gute Minuten gesehen“, so Richter. Beste Werfer der Kangaroos waren Brian Dawson (15), Zion Richardson (13), Tom Alte (8) und Jannik Westermeir (8). Bei Nürnberg wussten Vincent Friederici (31), Christian Feneberg (16), Brandton Chatfield (14), Tim Köpple (11) und Evan Taylor (7) zu überzeugen. Anschließend hatten die Stadtberger Fans noch mehr Spaß, gemeinsam mit dem Team verfolgte man in der Sporthalle noch das für Deutschland erfolgreiche EM-Finale.

Die Bilanz der Vorbereitung lautet aktuell zwei Siege und drei Niederlagen. Am kommenden Sonntag findet für die BG dann die Generalprobe auswärts in Koblenz bei einer weiteren PRO A-Mannschaft statt. Am Samstag, 27. September um 19.30 Uhr findet dann in eigener Halle der Ligastart gegen die FRAPORT Skyliners Frankfurt statt. (asan)