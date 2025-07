Kangaroos verpflichten hochkarätigen Neuzugang

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen kann einen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA präsentieren. Und dieser hat es durchaus in sich. Vom PRO A-Ligisten VfL Sparkassen Stars Bochum wechselt Tom Alte nach Stadtbergen. Der 30 Jahre alte und 2,07 Meter große Center absolvierte für das Team aus dem Ruhrgebiet in der abgelaufenen Saison 7,1 Punkte und knapp 5 Rebounds pro Partie bei einem sehr respektablen Effektivitätswert von 10,2. Dabei stand er knapp 19 Minuten pro Begegnung auf dem Spielfeld.

Neuzugang Alte möchte mit den Kangaroos aufsteigen

Als Tabellenachter erreichte er mit dem VfL die Play-Offs und scheiterte dort am späteren BBL-Aufsteiger Science City Jena. Alte stammt aus Karlsruhe und war bereits für renommierte Clubs wie die Basketball Löwen Braunschweig, ratiopharm Ulm, die Rostock Seawolves oder die PS Karlsruhe Lions sowohl in der BBL als auch in der Pro-A am Ball. BG-Cheftrainer Emanuel Richter zeigt sich sehr erfreut über seinen Neuzugang: „Tom ist definitiv ein Top-Transfer für unseren Club. Es freut uns sehr, dass wir mit ihm einen 2-Jahresvertrag abschließen konnten. Wir holen uns damit einen erfahrenen und sehr athletischen Big Man ins Team, der perfekt zu unserem Spielstil passt. Tom glaubt an unser Projekt, und das erfüllt uns mit Stolz“, so Richter. Der Kangaroos-Neuzugang blickt ebenfalls zuversichtlich auf seinen Start in Stadtbergen: „Wir hatten sehr gute Gespräche. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison in Leitershofen und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit meinem neuen Team und vor allem den Fans, denen ein großartiger Ruf vorauseilt, die Mission Aufstieg in Angriff zu nehmen“, so Alte.

Alte soll den Kangaroos mit seiner Erfahrung helfen

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman sieht in Tom Alte ebenfalls einen echten Mehrwert für die Kangaroos: „Ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, dass uns da ein echter Coup gelungen ist. Wir schließen hier zwei Lücken aus der letzten Saison parallel. Einerseits haben wir nun direkt am Brett eine Megaoption, was auch Ferenc auf den großen Positionen entlasten wird. Und mit Toms Routine reagieren wir darauf, dass unsere Mannschaft im letzten Jahr einen Hauch zu jung und zu unerfahren war, was man dann in den entscheidenden Momenten der Play-Offs bemerkt, hat“, zeigt sich Pittman restlos überzeugt vom Neuzugang.

Die Kangaroos starten am 27. September um 19.30 Uhr gegen die FRAPORT Skyliners Juniors in die Saison. Der Dauerkartenverkauf beginnt am 16. Juli über den Ticketshop auf der Kangaroos-Webseite. (asan)