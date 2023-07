Kangaroos verpflichten US-Boy aus Texas

Jermane Carter von der Midwestern State University in Wichita Falls soll bei der BG Leitershofen/Stadtbergen in die Fußstapfen von Teathloach Pal treten.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hat für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ihren Importspieler verpflichtet. Von der Midwestern State University aus Wichita Falls in Texas stößt Jermane Carter zu den Kangaroos. Der Powerforward ist 24 Jahre alt, 1,98 Meter groß und erzielte in der NCAA II in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 13,3 Punkte und 8,3 Rebounds bei einer Spielzeit von 29 Minuten pro Partie. Insgesamt war er fünf Jahre am College tätig und hat dort mit einem Master in Psychologie abgeschlossen. Der im Bundesstaat New Jersey geborene Carter soll die Lücke schließen, die Teathloach Pal bei den Stadtbergern hinterlassen hat.

„Ich habe immer davon geträumt, außerhalb der USA Basketball zu spielen und neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Es ehrt mich, dass die Kangaroos mich ausgewählt haben und dieses Vertrauen möchte ich natürlich auf dem Spielfeld in Form vieler Siege zurückgeben. Ich möchte mit meinen Fähigkeiten, die ich auf College-Ebene erlernt habe, die Fans in Leitershofen, von denen ich schon sehr viel Positives gehört habe, zu begeistern“, zeigt sich Carter bereit für den Sprung über den großen Teich.

„Jermane ist ein unglaublicher Athlet. Er kann sowohl Power Forward als auch Small Forward spielen, sowohl defensiv als auch offensiv. Mit seiner Größe von 198 cm und seiner Spannweite von 208 cm wird er uns vor allem beim Rebounding helfen. Es wird unsere Aufgabe sein, ihn so schnell wie möglich an die europäische Spielweise zu gewöhnen. Ich freue mich darauf, dass Jermane dem Team beitritt“, sieht BG-Headcoach Emanuel Richter eine der Schlüsselpositionen im Team sehr gut besetzt.

Auch Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser zeigt sich zufrieden mit der Neuverpflichtung: „Emanuel Richter und Stefan Goschenhofer haben wieder einmal nächtelang Videomaterial studiert und über ihre Netzwerke in USA auch Informationen über den Spieler eingeholt. Neben der sportlichen Komponente spielt bei uns ja auch eine große Rolle, wie sich die Spieler aus Übersee in den Verein und die Stadt integrieren. Wir sind überzeugt davon, das Jermane beide Ansprüche erfüllt und mit seinem spektakulären Spielstil die Herzen unserer Fans erobern wird.“ Perfekt sei, dass Carter bereits zum Trainingsauftakt zum Team stößt. „Das erleichtert die Eingewöhnung erheblich“, so Moser. Demzufolge umfasst der Kader der Kangaroos für die neue Saison aktuell bereits acht Spieler und man kommt dem Ziel näher, bereits zum Trainingsauftakt Anfang August den kompletten Kader an Bord zu haben. (asan)

Bisher stehen fest: Jannik Westermeir (20/190), Ole Theiß (20/208), Jakob Hanzalek (20/188), Nemanja Tumbasevic (20/196), Chris Würmseher (26/193), Nico Lagerman (21/194), Emilian Limmer (17/190), Jermane Carter (24/198).