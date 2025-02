Kangaroos verschenken den Sieg

An die jüngste 83:86-Niederlage bei den Würzburg Baskets wollte Emanuel Richter gar nicht mehr erinnert werden. „Wir haben unser schlechtestes Spiel gemacht, Würzburg sein bestes. So etwas kommt einmal in der Saison vor. Aber wir wollen das aus den Köpfen löschen“, hatte der Trainer der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen den Seinen während der Woche eingeimpft. Doch im richtigen Sportlerleben lässt sich halt nicht so einfach die Reset-Taste drücken, wie bei einem Computerspiel. Diese Pleite konnten sich die Kangaroos aber anscheinend nicht so leicht aus den Trikots schütteln und kassierten gegen die Basketball Löwen Erfurt in der 2. Bundesliga Pro B vor 900 Zuschauern die zweite Niederlage in Folge. Teilweise wirkten sie bei der am Ende bitteren 85:91-Klatsche wie in Schockstarre. Besonders in der Schlussphase zitterten die Hände.

„Wie kann man sich nur so dumm anstellen?“, ärgerte sich ein Kangaroos-Fan beim Verlassen der Stadtberger Sporthalle. 37 Sekunden vor Schluss hatte man beim 85:85 noch alle Trümpfe in der Hand. Doch Dragos Diculescu versemmelte den Ball beim Einwurf, so dass die Gäste zum 85:87 trafen. 6,2 Sekunden vor dem Ende passierte Tin Udovicic das selbe Missgeschick, so dass man sich nicht einmal mehr in die Verlängerung retten konnte. Im Gegenteil: Die nur mit acht Spielern angetreten Erfurter nutzten das Tohuwabohu im BG-Team zum 85:91-Endstand. Durch diese zweite Niederlage in Folge können die Verfolger aus Speyer und Fellbach nun auf zwei Punkte heranrücken und die gute Platzierung für das im Falle eines vielleicht entscheidenden dritten Spiels in den Play-Offs gefährden.

Erfurt hatte die Hausherren von Anfang an mit einer körperlich aggressiven und hautengen Manndeckung genervt, nahm den Kangaroos damit die Lust am Basketball und brachte sie aus dem Konzept.. Spielzüge waren in einer zerfahrenen und vom Kampf geprägten Partie kaum zu sehen. Teilweise wurde im griechisch-römischen Stil um den Ball gerungen, was die Schiedsrichter nicht immer unterbanden. Vor allem Tim Udovicic tat sich im Bodenkampf hervor und eroberte einige Bälle. Beim 10:16 nahm Richter die erste Auszeit, brachte mit Olivier Bogol einen weiteren großen Spieler, so dass man zur ersten Pause wenigsten wieder auf 25:27 herankam. Im zweiten Viertel schien sich dann das Blatt zu wenden. Drago Diculescu mit einem zirkusreifen Wurf, bei dem er mit dem Rücken zum Korb stand, und Christian Hinckson mit zwei Dreiern hielten die Kangaross in diesem zähen Ringen auf Biegen und Brechen im Spiel. Nachdem Kapitän Jannik Westermeir eine starke Einzelleistung mit der Sirene abgeschlossen hatte, führten die Gastgeber zur Pause mit 47:44. Doch dieser Vorsprung fühlte sich trotzdem irgendwie wie ein Rückstand an.

Und tatsächlich: Wenig später lief man wieder einem 47:50 hinter her. Asa Williams und Dragos Diculescu sorgten immer wieder für Momenta, doch nutzten konnte man diese nicht. Im Gegensatz zur BG machten die Basketball Löwen nämlich kaum Fehler. Und vor allem der Pro-A-erfahrene Routinier Paul Albrecht (25) und Noah Kamden (26) waren nie zu bremsen. Nochmal schienen die Kangaroos auf die Siegerstraße einzubiegen, als Olivier Bogosch zum 72:72 ausglich, Tin Udovicic mit einem Dreier und Asa Williams sowie Elias Marei auf 79:74 stellten. Doch dann vergaben Bogol und Udovicic ihre Freiwürfe und beim 83:79 war dann endgültig der Ofen aus. So konnten am Ende die Gäste jubeln. Und die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen stand mit leeren Händen da. Im anstehenden Derby bei den TSV Oberhaching Tropics müssen sich die Kangaroos jetzt auf die Hinterbeine stellen, wenn sie wieder in die Erfolgsspur kommen wollen.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Williams (17), Marei (14), Duarte, Gille (2), Hinckson (89; Borgol (6), März (8), Westermeir (6), Theiß (2), Diculescu (15).Udovicic (5).

