Kangaroos wollen dem Spitzenreiter das Leben schwer machen

Kann die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen dem souveränen Tabellenführer Rhöndorf Dragons ein Bein stellen? Während Spielmacher Westermeir wohl weiter ausfällt, feiert ein Maskottchen Premiere.

Ein echtes Highlight wartet am Samstagabend auf die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga. Zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2023 gastiert der unangefochtene Tabellenführer Dragons Rhöndorf in Stadtbergen. Das Team aus Bad Honnef vor den Toren Bonns führt die Liga unangefochten mit 20:2 Punkten an und musste erst eine einzige Saisonniederlage in Ludwigsburg hinnehmen. Zuletzt deklassierte man die Konkurrenz mit vier dreistelligen Siegen in Folge förmlich. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen, Einlass ist ab 18.15 Uhr.

Es gibt in der Liga bekanntermaßen die Farmteams oder die traditionellen Basketballstandorte oder Mannschaften, die mit Basketball-Internaten verbunden sind. Auf die Dragons treffen alle drei Attribute zu: Als Kooperationspartner der Telekom Baskets Bonn kann man auf Doppellizenzspieler wie Tyreese Blunt (21/192) oder Leon Bulic (22/211) zurückgreifen. Der Standort selbst weist eine große Basketballtradition auf und spielte sogar schon in der ersten Bundesliga und das Internat Schloss Hagerhof ist vom DBB als Bundesstützpunkt anerkannt.

Beste Voraussetzungen also und demzufolge kann Trainer Stephan Dohrn ein ebenso prominentes wie ausgeglichenes Team aufbieten. Zu diesem gehören Spieler wie Kelvin Omojola (26/183), Badu Buck (24/195), Avery Sullivan (24/203), Matej Silic (20/188), Antonio Pilipovic (26/200) oder Juniorennationalspieler Janne Müller (17/188), aber auch der Ex-Ulmer Marko Rosic oder 2,06 Meter-Mann Jekabs Beck. Die ersten acht genannten Spieler scoren im bisherigen Saisonverlauf alle zweistellig.

Dementsprechend groß ist der Respekt von BG-Headcoach Emanuel Richter vor den Rheinländern: „Am Samstag trifft in Stadtbergen der Topfavorit der Liga ein. Einen stärkeren Gegner als die Dragons bietet die Liga nicht, weder in der Nord- noch in der Südgruppe. Die Mannschaft ist auf den Gewinn der Meisterschaft eingestellt. Stephan Dohrn ist ein Spitzentrainer und dann haben sie zehn oder elf absolute Spitzenspieler in ihrem Team, fast alle mit BBL oder Pro-A Erfahrung. Der Gegner ist ein Spektakel für unsere Fans. Natürlich wollen wir auch dazu unseren Teil beitragen, wir werden alles abrufen“, verspricht Richter dem eigenen Anhang.

Zumindest kann die BG unbeschwert in diese Partie gehen und versuchen, mit einer guten Leistung den zumindest in der zweiten Halbzeit doch etwas holprigen Auftritt in Schwenningen wettzumachen. Der Einsatz von Aufbauspieler Jannik Westermeir ist noch mehr als fraglich. Der Guard ist zwar inzwischen wieder in leichtes Training eingestiegen, ein Einsatz macht aber vielleicht erst beim nächsten Spiel bei Bayern München wieder Sinn. Noch einmal Richter: „Wir schauen am Freitagabend nochmals, werden da aber kein unnötiges Risiko eingehen“.

Ansonsten möchten sich die Kangaroos mit einem guten Auftritt von ihrem Heimpublikum aus einem ereignisreichen Basketballjahr 2023 verabschieden und erwarten noch einmal eine gut gefüllte Halle. Geschäftsführer Andreas Moser: „Der Vorverkauf läuft sehr gut an. Die Fans scheinen nochmals heiß, nachdem gegen Ehingen wegen des Wetterchaos ja viele nicht kommen konnten. Und wir haben noch eine besondere Überraschung bereit, denn erstmals wird unser neues Maskottchen zum Einsatz kommen. Leicht verspätet und erst mal noch mit einem Aushilfstrikot. Das finale Trikot hängt ebenfalls noch im Produktionsstau und wird dann erst zum Family Day gegen Ludwigsburg am 7. Januar eintreffen“, so Moser.

Den ersten Testlauf wird es bereits auf der Weihnachtsfeier der Leitershofer Jugendlichen am Freitagnachmittag geben. Tickets für das Spiel am Samstag gibt es im Onlineshop auf hessing-kangaroos.de oder an der Abendkasse.

Das Vorspiel bestreitet die U14 der baramundi basketball akademie gegen die Vilsbiburg Baskets (16.30 Uhr). (asan)