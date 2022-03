Basketball

11.03.2022

Kangaroos wollen in den Play-Offs hoch hinaus

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen startet in die Play-off-Runde zur 2. Bundesliga. Warum Manager und Trainer davor warnen, den Gegner aus dem Nachwuchsprogramm der Brose Baskets Bamberg zu unterschätzen.

Bisher war alles nur Geplänkel. Bisher sind die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen relativ unbeschadet durch die Saison gebrettert. Jetzt startet am Samstagabend (Spielbeginn 19.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen) gegen die Regnitztal Baskets in die heiße Phase der Saison. In der 1. Regionalliga Südost beginnen die Play-off-Spiele um den Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga PRO B. Das Team, welches dieses Ziel erreichen möchte, muss sich über drei Runden hinweg im Modus „best of two“ schadlos halten. Das bedeutet, dass pro Runde nur zwei Spiele angesetzt sind und die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel addiert werden.

