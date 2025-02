Kangaroos wollen zurück in die Spur

Nach der 83:86 Niederlage vor Wochenfrist bei den Würzburg Baskets hat die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am 18. Spieltag in der BARMER 2. Basketball die Gelegenheit auf Rehabilitation. Die Kangaroos empfangen am Samstagabend die CATL Basketball Löwen Erfurt, Spielbeginn in der Stadtberger Sporthalle ist um 19.30 Uhr.

Nur eine Woche hielt die Tabellenführung der BG nach dem fulminanten 94:92 Sieg gegen die Köln Rhein Stars. Am letzten Sonntag musste man diese dann wieder an die Rheinländer abgeben, die mit 26:8 Zählern zwar punktgleich sind, aber eben den besseren direkten Vergleich aufweisen. Die Kölner spielen im Fernduell am Samstag gegen den Tabellendritten Speyer, der inzwischen auch bis auf vier Punkte an das Spitzenduo herangerückt ist, ebenso wie der Vierte, die Fellbach Flashers.

Auch weil die Lage in der Südgruppe der PRO B so spannend ist, trauerte BG-Chefcoach Emanuel Richter der verpassten Chance in Würzburg nach. Der Auftritt der Mannschaft in Mainfranken nagte noch sichtbar an ihm. Im Vorfeld der Erfurt-Partie hielt er die Worte dementsprechend auch knapp: „Die Leistung in Würzburg war inakzeptabel. Wir sind unseren Fans nun einen anderen Auftritt schuldig und wollen für sie gewinnen. Ich will auf dem Feld Spieler sehen, die um jeden Ball verbissen, kämpfen, und dieses Mal von der ersten bis zur letzten Sekunde“, so Richter. Dementsprechend wurde die Intensität des Trainings unter der Woche auch nochmals angezogen. Die Konzentration galt dann aber auch schnell der Partie gegen Erfurt. Die Thüringer stehen aktuell mit ausgeglichenem Punktekonto auf Platz neun knapp unterhalb der Play-Off Linie, aber auch nur einen Sieg hinter dem Tabellenfünften Oberhaching. An den Löwen kann man die Ausgeglichenheit, aber auch die Ambitionen der PRO-B Teams gut erkennen. Denn eigentlich wurde die Mannschaft von Headcoach Florian Gut vor der Saison ganz oben im Klassement erwartet, man hat in Erfurt mittelfristig auch Ambitionen für den Aufstieg ausgegeben. Gut übernahm das Traineramt letzten Sommer, ist aber weiterhin auch als Sportdirektor bei den Löwen in Personalunion aktiv. Seine Mannschaft weist einen guten Mix aus routinierten Akteuren und Nachwuchsspielern auf. Die Förderung von Talenten zählt auch zu einem Markenkern in der Landeshauptstadt von Thüringen, in dem der Basketball traditionell einen hohen Stellenwert hat.

Kangaroos treffen auf einen starken Gegner

Die langjährigen sehr routinierten Leistungsträger und überaus gut aufeinander eingespielten Tyseem Lyles (32/17,3 Punkte pro Partie), Paul Albrecht (31/14,7 Punkte), Alieu Ceesay (27/10 Punkte), Jan Heber (26/10,2 Punkte) und Noah Kamdem (26/19,5 Punkte) punkten im Durchschnitt allesamt zweistellig. Immer mehr in den Vordergrund spielten sich aber zuletzt auch Nachwuchstalente wie Musa Abra (18), Luca Förster (17), Lenni Kunzewitsch (19), Friedrich Radefeld (20) oder auch Samuel Nellessen (20). Mit Lorenz Schiller (24) hat man dazuhin einen Akteur in seinen Reihen, der von der Dreierlinie 50% Trefferquote aufweist. Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman über den samstäglichen Gegner: „Erfurt hat einen exzellent besetzten Kader und auch ein sehr gutes Konzept mit ihren Nachwuchsakteuren. Es war bereits im Hinspiel ein hartes Stück Arbeit, bis wir den 96:84 Sieg in einem wirklich engen Spiel unter Dach und Fach hatten. Dazu sind die Löwen in guter Form, das beweist der Kantersieg am letzten Wochenende gegen Coburg mit fast 40 Punkten Differenz“, so Pittman. Bei der BG hofft man, dass der zuletzt angeschlagene Tin Udovicic wieder ins Team zurückkehrt, dann könnten die Kangaroos in bester Formation antreten.

Die Verantwortlichen der Kangaroos rechnen wieder mit einer gut besuchten Halle, Tickets sind aber nach zwei zuletzt restlos ausverkauften Spielen aktuell noch verfügbar, sowohl im Online-Ticketshop als dann auch an der Abendkasse. Gleichzeitig weist man nochmals auf die neue Parkplatzordnung hin, welche auf allen digitalen Medien der Stadtberger abgebildet ist und welche zuletzt gegen Köln trotz des großen Andranges sehr gut und zur Zufriedenheit der Stadtverwaltung funktioniert hat.

Im Vorspiel trifft die zweite Garnitur der Kangaroos in der Regionalliga auf den FC Bayern München III. Das Spiel wurde um 30 Minuten nach vorne verschoben und beginnt nun bereits um 16 Uhr, nachdem zuletzt die Pause zwischen den beiden Spielen etwas zu kurz war und das PRO B Spiel gegen Köln dann leicht verspätet beginnen musste. Die Zuschauer der Regionalliga-Partie müssen nach Ende des Matches sofort die Halle verlassen. Anschließend erfolgt bei reibungslosem Ablauf der Einlass zum Spiel der 2. Bundesliga ab ca. 18.15 Uhr. (asan)