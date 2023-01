Basketball

03.01.2023

Katerstimmung bei den Kangaroos

Plus Vor dem Nachholspiel gegen Spitzenreiter Koblenz gibt es bei der BG Leitershofen/Stadtbergen einen Paukenschlag. Der Zweitliga-Aufsteiger trennt sich von Center Nemanja Scekic.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Besinnliche Tage rund um den Jahreswechsel sehen anders aus. Wie bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, die am Silvesterabend vielleicht zu ausgiebig ins neue Jahr hinein gefeiert haben, herrscht auch bei den Kangaroos Katerstimmung. Nicht nur aufgrund der fünften Niederlage in Folge. Nach dem 68:72 gegen Ehingen am Tag vor Silvester gab es einen weiteren krachenden Paukenschlag. Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen haben sich von ihrem Center Nemanja Scekic getrennt. Er wird am Dienstagabend (Spielbeginn 19 Uhr, Sporthalle Stadtbergen) nicht mehr dabei sind, wenn die Kangaroos in der 2. Bundesliga Pro B das Nachholspiel gegen die EPG Baskets Koblenz bestreiten. Dieses war im Dezember wegen der defekten Korbanlage ausgefallen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen