Basketball

25.02.2022

Klappt es jetzt im nächsten Anlauf?

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen will endlich auf das Parkett zurück und die letzten Spiele zur Play-Off-Vorbereitung nutzen.

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen versuchen den nächsten Anlauf, wieder einmal in der 1. Regionalliga Südost aufs Parkett zurückzukehren. Die Kangaroos sind am Samstag um 17.30 Uhr zu Gast beim MTSV Schwabing (Morawitzkyhalle). Es wäre nach einer erneut drei Wochen andauernden Coronapause ebenso wie das Heimspiel eine Woche später gegen den VfL Treuchtlingen eine gute Gelegenheit, vor der am 12. März beginnenden Play Off Runde Spielpraxis zu sammeln.

