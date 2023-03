Kommt es in Frankfurt zum Bruderduell?

Nicolas Lagerman könnte mit der BG Leitershofen/Stadtbergen auf seinen Bruder treffen. Kangaroos wollen Serie fortsetzen.

Das vorletzte Auswärtsspiel in der 2. Basketball Bundesliga führt die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen am 23. Spieltag nach Frankfurt. Dort ist man am Samstagabend zu Gast bei den Fraport Skyliners Juniors (Sprungball 19 Uhr, Basketball City Mainhattan, Übertragung im Livestream der Skyliners).

Nach den beiden hartumkämpften Siegen in Karlsruhe und zu Hause gegen Speyer ist das Selbstvertrauen bei den Kangaroos sprunghaft gestiegen. Nun will man aus den verbleibenden vier Partien natürlich das noch maximal Mögliche herausholen und unabhängig davon, wie es mit den insolventen White Wings Hanau nun weitergeht, die Chance auf die Play-Off Runde wahren.

Emanuel Richter: Wir wollen jedes Spiel gewinnen!

Dabei werden die Gegner im Saisonendspurt nicht leichter, Frankfurt ist aktuell auf Tabellenplatz drei notiert, der nächste Woche dann in Stadtbergen gastierende BBC Coburg direkt dahinter auf Platz vier. BG-Coach Emanuel Richter: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, demzufolge ist es prinzipiell unerheblich, auf welchem Tabellenplatz der Gegner notiert ist, auch weil die Liga insgesamt sehr ausgeglichen besetzt ist. Wenn wir die Verteidigungsleistung, wohlgemerkt nur die der zweiten Halbzeit, aus dem Speyer-Spiel mit nach Frankfurt nehmen, sind wir auch gegen einen zugegebenermaßen sehr starken Gegner nicht chancenlos“, blickt Richter zuversichtlich auf das Match.

Ob für die Reise nach Mainhattan ein breiterer Kader zur Verfügung steht als zuletzt, wird sich erst im Abschlusstraining am Freitag entscheiden. Richter hofft, dass vielleicht ein oder zwei der zuletzt fünf verletzten Akteure wieder ins Team zurückkehren, und natürlich, dass es keine neuen Ausfälle zu verzeichnen gibt.

Mit den Skyliners haben die Kangaroos gute Erfahrungen aus der Hinrunde. Am dritten Spieltag bezwang man die Hessen mit 76:70. Allerdings hatte das Farmteam des Bundesligisten damals nicht die beste Kapelle am Start, musste auf den ein oder anderen Doppellizenzspieler verzichten. Zu Hause wird dies eher nicht der Fall sein. Gelegentlich hilft bei den Heimspielen sogar Skyliners Sportdirektor Marco Völler (34) in der PRO B als Spieler aus.

Vielleicht kommt es sogar zu einem Bruderduell zwischen BG-Shooting Guard Nicolas Lagerman und seinem jüngeren Bruder Alexander, der zuletzt aber vornehmlich im NBBL-Team der Frankfurter aktiv war. BG-Co-Trainer Martin Jankov über den samstäglichen Gegner: „Frankfurt steht nicht umsonst auf Platz drei. Der Kader ist sehr breit besetzt. Sie haben zuletzt im Januar verloren und sich eine sehr gute Ausgangsposition für die Play-Offs gesichert, die sie gegen uns sicherlich nicht leichtfertig verspielen wollen.“ (asan)