Letzte Ausfahrt für die Kangaroos

Mit einem Sieg in Ludwigsburg will die BG Leitershofen/Stadtbergen die Play-Off-Chance wahren.

Bereits am Samstagnachmittag bestreitet die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga das letzte Auswärtsspiel in der Hauptrunde bei der Porsche BBA Ludwigsburg (Spielbeginn 15.30 Uhr, Rundsporthalle Ludwigsburg, Kurfürstenstraße 23/Übertragung der Partie im Livestream). Mit einem Sieg wollen die Kangaroos die Chance auf das Erreichen der Play-Off Runde wahren.

Dass ein Sieg beim Tabellenvorletzten kein Selbstläufer wird, dürfte den Leitershofern klar sein. Die Barockstädter zierten in der Hinrunde lange Zeit das Tabellenende, legten aber dann nach Weihnachten kräftig zu. Grund hierfür ist sicherlich, dass sich die vielen jungen Spielern immer besser an die 2. Bundesliga gewöhnen konnten und man das hochtalentierte Team sukzessive weiterentwickelt hat. Letzte Woche sicherte man sich mit einem klaren Erfolg beim FC Bayern München II vorzeitig den Klassenerhalt, davor wies man bereits Teams wie Ulm und Ehingen deutlich in ihre Schranken.

BG-Headcoach Emanuel Richter: „In Ludwigsburg erwartet uns ein sehr hartes Spiel zu ungewohnter Uhrzeit. Sie spielen mit viel Energie und haben die letzten beiden Spiele gewonnen, sogar deutlich. Trainer Khee Rhee macht einen großartigen Job mit den Jungs. Wir werden von der ersten Minute an konzentriert sein müssen, um den Sieg nach Hause zu bringen. Wir bleiben aber fokussiert und werden alles auf dem Spielfeld geben“, so Richter, dessen Mannschaft aber nach dem herausragenden 92:88-Sieg letzte Woche sich ebenfalls in guter Verfassung präsentierte und mit viel Selbstvertrauen die Reise nach Württemberg antreten wird.

Leistungsträger der Porsche BBA sind die BBL-Spieler der MHP-Riesen Ludwigsburg. Allen voran Jung-Nationalspieler Johannes Patrick (21/183), der im Februar sogar in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Aber auch Sebastian Hartmann (18/196), Nico Santana Mojica (20/196), Emanuel Ugbo (19/201) und Aeneas Jung (21/203) zählen zum Erstligakader und punkten in der Regel zweistellig in der PRO B.

Die BG kann am Samstag wohl mit derselben Aufstellung der Vorwoche antreten, eventuell kehrt der zuletzt verletzte Nicolas Lagermann noch zusätzlich ins Team zurück. Lewis Londene, der aktuell die Kapitänsbinde des verletzten Max Uhlich trägt: „Ludwigsburg ist sehr heimstark und hat sich seit dem ersten Spieltag, als wir zu Hause klar gewonnen haben, enorm weiterentwickelt. Wir haben aber die Play-Offs noch vor Augen und wollen die zwei Punkte mitnehmen.“

Die U18 der BG Leitershofen/Stadtbergen fährt als schwäbischer Meister zu den bayerischen Titelkämpfen nach München. Foto: x

U18 bei der bayerischen Meisterschaft

Unterdessen konnten die Kangaroos einen weiteren schwäbischen Titel einfahren. Die U18-Mannschaft um Trainer Jovica Matic gewann zunächst das entscheidende Spiel beim Dauerrivalen TSV Nördlingen 77:69 und dann auch das letzte Saisonspiel beim MTV Ingolstadt mit 77:57. Über die Saison hinweg musste man nur eine Niederlage hinnehmen. An diesem Wochenende reist der BG-Nachwuchs bereits zur Bayerischen Meisterschaft nach München und spielt dort gegen die Teams aus Schwabing, Nürnberg, Bamberg, Würzburg und Neustadt um den Titel.

Das erfolgreiche Team: Niklas Flatschart, Luis Zapata, Kenai Agaj, Jonas Päsler, Tobias Liessel, Augustine Odigie, Jan Hermann, Dominik Heinrich, Benni Fix, Tim Goschenhofer, Arsim Pllana und Lukas Schwab.