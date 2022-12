Mentaltraining für die Kangaroos

Wie die BG Leitershofen/Stadtbergen in Coburg wieder in die Erfolgsspur finden will.

Nach dem Highlightspiel gegen den FC Bayern München am letzten Samstag geht es an diesem Wochenende für die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga nahtlos weiter. Am Sonntag gastiert man beim BBC Coburg (Sprungball 16 Uhr, HUK-Arena, Livestream im Internet).

Nach der knappen Niederlage gegen München möchten die Kangaroos beim Farmteam des Erstligisten Brose Bamberg natürlich schnell auf die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Emanuel Richter: „Die Niederlage im Derby gegen Bayern war schwer zu verdauen. Am Sonntag erwartet uns jedoch ein noch härterer Gegner. Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern und die Ballverluste minimieren, wenn wir die Favoriten aus Coburg schlagen wollen. In ihren Reihen befinden sich sehr erfahrene Spieler, wie der erfahrene spanische Spielmacher Jose Joaquin Carrasco. Die Mannschaft ist sehr gut gecoacht und verfügt über wichtige Talente, die auch in den Reihen von Bamberg in der BBL spielen“, so Richter.

Diese Doppellizenzspieler im Team von Trainerin Jessica Miller sind Tyreese Blunt (20/190), Leon Bulic (21/210) und Jannis Sonnefeld (20/207). Mit Adrian Petkovic, Lucas Wobst und vor allem Sven Lorber, den die BG noch aus alten Regionalligazeiten bei Breitengüssbach kennt, hat man weitere Hochkaräter im Team.

Mentalcoach ist zuversichtlich

In der Tabelle ist der BBC aktuell auf Platz vier notiert, mit einem Sieg könnten die Kangaroos aber wieder an den Oberfranken vorbeiziehen. BG-General Manager und Mentalcoach Wayne Chico Pittman: „Coburg ist eben kein klassisches Farmteam wie die anderen BBL-Nachwuchsmannschaften, sondern hat zusätzlich etablierte Spieler im Team. Dazu auch ein hervorragendes Umfeld mit toller Halle und vielen Zuschauern. Wir freuen uns auf dieses Auswärtsspiel. Nach der Bayern-Niederlage haben wir diese Woche viel im mentalen Bereich gearbeitet und sind für die Reise nach Nordbayern bereit“, blickt Pittman zuversichtlich nach vorne.

Personell gibt es keine Veränderungen zum Team der Vorwoche. Allerdings sollen die Rekonvaleszenten Nino Tomic, Marc Kaufeld und Marco Hack-Vazquez nun zeitnah in den Spielbetrieb zurückkehren. (asan)