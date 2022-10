Mit breiter Brust ins zweite Auswärtsspiel in Folge

Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga bei den noch ungeschlagenen White Wings Hanau.

Mit breiter Brust bestreitet die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen ihr zweites Auswärtsspiel in Folge. Am Samstagabend gastieren die Kangaroos bei den bis dahin noch ungeschlagenen White Wings Hanau (Spielbeginn 19.30 Uhr, Main Kinzig Halle Hanau/Übertragung im Livestream). Mit 6:2 Punkten im Rücken können die Schwaben in Hessen aber ohne großen Druck aufspielen.

Nach dem überraschenden Auswärtssieg in Erfurt vor einer Woche war die Stimmung in der Trainingswoche bestens bei der BG. Auch weil Teathloach Pal Dank seines Effizienzwertes von 29 in dieser Partie anschließend von der Ligaleitung noch zum „Player oft the Week“ ernannt wurde. „Der unglaubliche Sieg bei den Basketball Löwen in Thüringen gibt uns Selbstvertrauen und bestätigt, worauf wir zuletzt hingearbeitet haben“, so Headcoach Emanuel Richter. „ Vor uns liegt jedoch ein weiteres schwieriges Auswärtsspiel. Hanau ist bisher ungeschlagen, und unsere Videoanalyse hat gezeigt, dass die White Wings eine Mannschaft sind, die schnellen und modernen Basketball spielt. Es wird unsere Aufgabe sein, die Defensivleistung von Erfurt zu wiederholen und zu versuchen, uns im Angriff weiter zu verbessern. Dann sind wir vielleicht auch am Samstag nicht chancenlos“, zeigt Richter Respekt vor dem Gegner, aber durchaus auch Zuversicht.

Punkte von der Bank

Besonders erfreut haben dürfte die Leitershofer Verantwortlichen, dass sich das Team auch in der Breite zuletzt sehr gut entwickelt hat. Mit Nicolas Lagerman und Stjepan Topalovic punkteten in Erfurt zwei weitere Spieler erstmals zweistellig. Insgesamt steuerten die Kangaroos von der Bank kommend rund 45 Prozent der erzielten Punkte bei. „Es ist wichtig, dass wir breit aufgestellt sind, jedes einzelne Spiel ist sehr intensiv und die Saison ist lang“, freut sich BG Co-Trainer Martin Jankov.

Der Stadtberger Kader ist bekanntermaßen gut aufgestellt, und auch wenn Marc Kaufeld, Marco Hack-Vazquez und Nino Tomic weiterhin verletzt ausfallen, kann man mit elf oder zwölf Spielern im Kader den Weg nach Hanau antreten.

Der zum Favoritenkreis zählende Ex-PRO A-Ligist gab sich im bisherigen Saisonverlauf keine Blöße. 78:65 bei Bayern München, 89:69 zu Hause gegen Ehingen und dann wieder 92:80 in Coburg, die Weste der Grimmstädter ist bei einem absolvierten Spiel weniger noch blütenweiß und bringt dem Team des katalonischen Trainerduos Marti Zamora und David Martinez Morant aktuell den dritten Platz hinter den ungeschlagenen Teams Koblenz und Oberhaching ein. Im Osten Frankfurts setzt man auf junge, zumeist schon zweitligaerfahrene Talente, für welche ein Engagement in Hanau oft der nächste Schritt in ein noch besseres Programm ist. Demzufolge gab es auch in diesem Sommer sehr viele Personalwechsel zu verzeichnen.

In der Stadtberger Sporthalle gibt es am Wochenende aber auch einige Highlights zu sehen. Am Samstag kommt es zum Regionalligaderby der Young Kangaroos gegen den TV Augsburg (19.30 Uhr).

Zuvor trifft die vierte BG-Garnitur, die in Personalunion gerade souverän die schwäbische Ü 35-Meisterschaft eingefahren hat, auf den TV Augsburg II (16.45 Uhr). (asan)