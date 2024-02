Mit der Euphorie des Rekordspiels auch auswärts bestehen

Schweres Auswärtsspiel für die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen bei den Fraport Skyliners Juniors.

Die Euphorie nach dem Heimsieg vor der Rekordkulisse von 1.122 Zuschauern hallte bei der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen unter der Woche natürlich noch einige Tage nach. Gleichwohl galt es aber auch, sich bereits auf die nächste Partie in der 2. Basketball-Bundesliga zu konzentrieren. Und diese Aufgabe gilt als durchaus anspruchsvoll: Die Reise führt die Kangaroos am Samstagabend nach Frankfurt zu den Fraport Skyliners Juniors (Spielbeginn 19 Uhr, Basketball City Mainhattan, Übertragung im Livestream).

BG-Cheftrainer Emanuel Richter bewertet das Spiel in Hessen als mit die höchste Hürde der laufenden Saison in der Fremde. Dies liegt daran, dass die Skyliners auf eigenem Terrain bisher erst eine Saisonniederlage hinnehmen mussten. Zu Hause kann man immer auf eine große Anzahl von Doppellizenzspieler aus deren PRO-A Team zurückgreifen. Justin Onyejiaka (19 Jahre/19,2 Punkte im Durchschnitt), Jordan Samare, Trevian Bell, Nolan Adekunle und Alvin Onyia spielen allesamt auch eine Liga höher eine sehr gute Rolle. Die Mannschaft ist also deutlich erfahrener als die anderen Farmteams in der Liga aufgestellt. Am letzten Spieltag machte die Truppe von Trainer Sepehr Tarrah mit einem 87:57-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Erfurt von sich Reden, überzeugten dabei ebenso wie die BG gegen Bayern mit einer Top Quote von 15 Dreiern.

Für die Kangaroos ist es erneut ein Duell zweier Tabellennachbarn. Beide Mannschaften weisen je 20:16 Punkte in der Tabelle auf. Die Leitershofer stehen aktuell auf Platz fünf und die Frankfurter sind direkt dahinter auf Rang sechs notiert. Der Sieger der Partie darf sich langsam, aber sicher in die begehrten Play-Off Gefilde orientieren. Für den Verlierer hingegen wird es wieder näher an die magische Play-Off Grenze zwischen Platz acht und neun in der Tabelle gehen. Denn weiterhin trennen den Dritten in der PRO B und den Neunten nur zwei Siege und den Dritten vom Elften auch nur deren drei Erfolge.

Für die Stadtberger gilt es natürlich, die herausragende Leistung der Vorwoche zu wiederholen, wenn man aus Mainhattan etwas mitnehmen möchte. Kangaroos General Manager und Mentaltrainer Wayne Chico Pittman: „Wir sind sehr gut in das neue Jahr gestartet, wissen aber auch, dass von den letzten acht Saisonspielen deren fünf auswärts stattfinden werden. Dies bedeutet, dass wir auf jeden Fall auch in fremden Hallen punkten müssen und unsere bisher doch etwas magere Bilanz auswärts aufpolieren müssen. Die Skyliners sind natürlich eine hohe Hürde und das Spiel wird ein anderes sein als letzte Woche in einer randvollen Halle zu Hause. Darauf müssen wir uns mental vorbereiten“, so Pittman.

Personell sieht es gut aus bei der BG, Jakob Hanzalek ist nach seiner Erkrankung wieder fit und so kann man wohl mit bester Besetzung am Samstagvormittag an den Main reisen.

Jermane Carter (am Ball) von der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wurde zum zweiten Mal zu Spieler der Woche gekürt. Foto: Marcus Merk

Jermane Carter ist der Spieler der Woche in der Liga

Im Laufe der Woche wurde zudem Jermane Carter zum zweiten Mal binnen der letzten drei Spieltage von der Liga zum „Player Of The Week“ gekürt. Dabei steigerte der sympathische US-Amerikaner in Diensten der Kangaroos seinen Effektivitätswert sogar nochmals auf sagenhafte 38 Punkte (26 Punkte, 2 Assists, 4 Blocks, 10 Rebounds, 4 von 5 Dreierversuchen getroffen bei einer Gesamt-Feldwurfquote von 73 Prozent). (asan)