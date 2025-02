Im Kampf um die bestmögliche Platzierung für die an Ostern beginnende Play-off-Runde in der 2. Basketball Bundesliga PRO B steht am Samstag eine mehr als richtungsweisende Partie für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen auf dem Programm. Denn das Match gegen die AHORN CAMP BASKETS Speyer ab 19.30 Uhr ist an Brisanz kaum noch zu überbieten.

