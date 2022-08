Neuer Big Man für die Kangaroos

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen ist auf dem Transfermarkt tätig gewesen. Der 2,07 Meter große Nemanja Scekic soll die Lücke unter den Körben schließen.

Die BG Hessing Leitershofen ist erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat mit Nemanja Scekic einen Big Man verpflichtet. Der 21 Jahre alte und 2,07 Meter große Slowene soll bei den Kangaroos in der am 1. Oktober beginnenden Saison in der 2. Basketball-Bundesliga die Lücke unter den Körben schließen.

Sckic genoss eine hervorragende Basketball-Ausbildung, spielte viele Jahre in der Jugendakademie von Olimpija Ljubljana, wo er anschließend auch einen Platz in der ersten Mannschaft fand. So kam er bereits früh zu wichtigen Einsätzen in der ersten slowenischen Liga und in der ABA-Liga und bestritt auch 15 Einsätze für die slowenische U16-Nationalmannschaft, mit der er bei der EM die Bronzemedaille gewann. Seine bisher beste Saison hatte er 2020/21, als der Center mit 9,5 Rebounds und 15,5 Punkte pro Spiel bei KK Portoroz in der zweiten slowenischen Liga auf dem Statistikbogen verzeichnete. Er geriet so auf den Radar anderer Vereine und sammelte unter anderem in der ersten bosnischen Liga weitere wichtige Erfahrungen im Ausland.

Große Präsenz unter dem Korb

Nun sieht sich der 21-jährige reif, den nächsten Karriereschritt noch weiter entfernt von der Heimat zu wagen. Kangaroos Head Coach Emanuel Richter ist begeistert: „Scekic bringt mit seinen 207 Zentimetern eine große Präsenz unter dem Korb mit. Er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, spielt sehr körperbetont und ist bereit, sich jeden Tag zu verbessern. Er wird sicherlich viel Enthusiasmus und Arbeitswillen mitbringen.“

Auch Nemanja Scekic selbst scheint bereit für seinen neuen Club: „Ich freue mich riesig auf mein Engagement in Deutschland und hatte gute Gespräche mit Trainer Emanuel Richter und Sportdirektor Stefan Goschenhofer. Natürlich habe ich die Videos der Kangaroos aus den Play-Offs gesehen und bin überzeugt, dass wir auch in der 2. Bundesliga mit dem Team eine gute Rolle vor großartigen Fans spielen werden.“ Der Slowene wird pünktlich zum Trainingsstart am 15. August in Stadtbergen eintreffen. Bis dahin wollen die Kangaroos auch die anderen noch offenen Stellen im Team besetzt haben. (asan)