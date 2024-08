Neuzugang für die Hessing Kangaroos

Bezogen auf die Namen seines alten und seines neuen Teams sollte es für den nächsten Neuzugang der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wenig Umstellungsprobleme geben. Innerhalb der BARMER 2. Basketball Bundesliga wechselt Elias Marei von den Iserlohn Kangaroos aus der PRO-B Nord zu den Hessing Kangaroos in die PRO-B Süd. Der in Brilon im Sauerland geborene 22-jährige Powerforward erklomm in der dortigen Region verschiedene Schritte in seiner Karriere und gehörte bereits als 17-jähriger der ersten Herrenmannschaft bei den Iserlohnern an. In der abgelaufenen Saison zählte er bei den Kangaroos zu den Leistungsträgern, stand über 23 Minuten pro Partie auf dem Spielfeld und erzielte im Durchschnitt 7,8 Punkte und 6,0 Rebounds, dazu 1,5 Assists pro Match. Für BG-Cheftrainer Emanuel Richter war er einer der Wunschspieler in der neuen Saison 2024/2025: „Ich bin sehr glücklich, Elias in meinem Team zu haben. Er ist ein großer Energizer. Ich bin mir sicher, er wird mit seiner Spielweise viele Fans in Leitershofen gewinnen und er wird eine große Bereicherung für unsere Mannschaft sein“, so Richter.

Der 2,02 Meter große Modellathlet ist bereits in Stadtbergen eingetroffen. „Ich freue mich riesig, künftig für die Hessing Kangarpoos zu spielen und bin nach vielen sehr guten Jahren in Iserlohn bereit für eine neue Herausforderung. Die Fans können von mir viel Energie erwarten und ich will mit dem Team so viele Siege wie möglich einfahren“, so das erste Statement von Elias Marei nach seiner Ankunft. (asan)