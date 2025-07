Neuzugang bei Kangaroos: Aufbauspieler komm aus Chemnitz

Brendan Gregori heißt der nächste Neuzugang der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen für die neue Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Der 20-Jährige wechselt von den Niners Chemnitz zur BG. Dort gehörte er drei Jahre zum BBL-Kader und war auch in der Regionalliga und der NBBL für die Sachsen aktiv, durchlief zuvor das gesamte Ausbildungsprogramm der Chemnitzer. Für deren erste Mannschaft kam der 1,86 Meter große Aufbauspieler insgesamt 36-mal in der BBL, im Pokal, im FIBA Europe Cup und in der Champions League zum Einsatz. Am 9. März 2021 debütierte er beim Chemnitzer Auswärtsspiel in Ludwigsburg für das NINERS-Herrenteam und erzielte gleich einen Korb. Dadurch wurde er mit damals 16 Jahren, vier Monaten und einem Tag zum seinerzeit jüngsten Scorer der BBL-Geschichte.

Leitershofens Cheftrainer Emanuel Richter zeigt sich durchaus beeindruckt von seinem Neuzugang: „Brendan hat unter einem herausragenden Coach wie Rodrigo Pastore sehr viel gelernt. Bei uns ist er auf verschiedenen Positionen variabel einsetzbar. Er hat uns sowohl in den Videoaufzeichnungen als auch vor Ort beim Try-Out absolut beeindruckt. Sein Wurf ist überdurchschnittlich und er ist entschlossen, seinen Weg zu gehen, das gefällt mir“, so Richter. Gregori blickt seinem ersten Engagement in der Fremde ebenfalls positiv entgegen; „Ich freue mich bei den Kangaroos auf die Chance, zu zeigen, was ich draufhabe. Ich werde versuchen, dem Team den bestmöglichen Input zu geben und freue mich auf Stadtbergen und Augsburg“, wird er zitiert.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman äußert sich wie folgt: „Unser Kader nimmt langsam Gestalt an. Anhand des Mixes aus einigen routinierten Akteuren und vielen hoffnungsvollen Talenten erkennt man schon, wohin unser Weg geht. Wir freuen uns, dass ein Talent wie Brendan diesen mitgehen wird. Noch fehlen zwei bis drei Puzzleteile im Kader, darunter auch der Importspieler, aber auch hier sind wir sehr weit in den Gesprächen“, so Pittman. (asan)