Flügelspieler kommt aus Trier: Kangaroos haben Kader fast komplett

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat ihren vorletzten Kaderplatz für die neue Saison besetzt. Von den MLP Academics Heidelberg wechselt Evan Rietsch zu den Kangaroos. Der 20 Jahre alte und 1,98 Meter große Flügelspieler besitzt einen deutschen sowie einen französischen Pass und gilt dadurch als sogenannter „Local Player“.

Er erlernte das Basketballspielen bei Saint Quentin Basketball im Departement Aisne im Norden Frankreichs. 2023 wechselte er an den Neckar. Dort spielte er vornehmlich in der NBBL und in der Regionalligamannschaft, wurde aber auch sechsmal für die Heidelberger in der BBL eingesetzt und konnte sich im Spiel gegen Bayern München sogar in die Scorerliste eintragen. Bei der BG wird er eine Doppellizenz erhalten und soll auch hier zusätzlich für das Regio-Team von Trainer Adnan Badnjevic auflaufen.

Basketball: Kangaroos vergeben vorletzten Kaderplatz

Leitershofens Cheftrainer Emanuel Richter beschreibt den Neuzugang wie folgt. „Evan ist ein großes Talent, das hart arbeiten muss, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wie schon Tristan und Brendan hat auch er in unserem Juni-Tryout absolut überzeugt. Er ist ein vielseitiger Spieler, der beide Forward Positionen bekleiden kann“, so Richter. Der Neuzugang blickt dem Wechsel ebenfalls mit Spannung entgegen: „Ich habe mich für die Kangaroos entschieden, weil mir die Ziele des Vereins gefallen und ich mich mit diesem Team weiterentwickeln möchte“, so Rietsch.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman äußert sich wie folgt: „Wir freuen uns, mit Evan ein weiteres Talent mit großer Perspektive für unser Programm gewinnen zu können und sind überzeugt, dass all diese Jungs sich bei den Kangaroos sehr gut entwickeln und in ihre Rollen hineinwachsen werden. Nun fehlt nur noch ein Puzzlestück in der Mannschaft und wir sind dann bereit.“ (asan)