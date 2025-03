Zum zweiten Mal binnen einer Woche geht es für die Basketball der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der Südgruppe der 2. Basketball Bundesliga Pro B auf Reisen. Am Samstag gastiert man bei den FRAPORT SKYLINERS Juniors in Frankfurt. Sprungball ist bereits um 15 Uhr. Darauf wird es ankommen.

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Premierensieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fellbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis