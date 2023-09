Premiere für die neuen Kangaroos

Die Basketball-Euphorie nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft soll sich beim Baramundi-Cup der BG Leitershofen/Stadtbergen fortsetzen.

Pünktlich zu der neu entfachten Basketballeuphorie im Weltmeisterland Deutschland bittet die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen an diesem Wochenende zum Baramundi-Cup. Zwei Wochen vor dem offiziellen Saisonstart in die 2. Basketball Bundesliga haben die Kangaroos drei direkte Ligakonkurrenten zu Gast, nämlich die Orange Academy Ulm, den FC Bayern München Basketball II und die Tropics aus Oberhaching.

Die Fans der Kangaroos haben dabei erstmals die Gelegenheit, in eigener Halle ihr neu formiertes Team zu bewundern, voraussichtlich kann man in Bestbesetzung antreten. Die Gegner versprechen aber auch jede Menge Spannung. Der aktuelle Aufschwung des deutschen Basketballsports ist eng mit den Nachwuchsleistungszentren der BBL-Teams verbunden, und hier spielen sowohl Ulm als auch der FC Bayern eine bedeutsame Rolle. Beide Teams haben im Vergleich zum Vorjahr einige gut ausgebildete Talente zwar an höherklassige Clubs abgegeben, gleichzeitig wächst dort aber ein schier unerschöpfliches Reservoir an herausragenden Nachwuchsspielern nach.

„Wenn jemand behauptet, dass die WM-Euphorie in Deutschland deshalb nicht genutzt wird, weil der Zuwachs an Spielern schnell wieder nachlassen wird, hat schlichtweg keine Ahnung oder die Fußball-Scheuklappen auf. Die kleinen Vereine müssen eher aus infrastrukturellen Gründen jede Menge Kinder nach Hause schicken. Die BBL-Teams haben sich diese Infrastruktur sukzessive aufgebaut und dann sieht man, welch toll Ergebnisse hier herauskommen“, sieht BG-Generalmanager Wayne Chico Pittman die Lage des Basketballsports weit positiver, als so mancher Medienvertreter und hält große Stücke auf die beiden Farmteam-Gegner des Wochenendes.

Aber auch das vierte Team hat es in sich: Die Oberhaching Tropics sind ein Urgestein der 2. Basketball Bundesliga und haben ein überaus routiniertes Team zur Verfügung. Noch einmal Pittman: „Trainer Mario Matic gelingt es jedes Jahr aufs Neue, eine hochkarätige Mannschaft zusammenzustellen. Von den vier Turnierteilnehmern haben die Tropics letzte Saison den besten Tabellenplatz erreicht und auch dieses Jahr ist mit Ihnen zu rechnen“. Zuletzt sorgten die Münchner Vorstädter am Transfermarkt für ein Ausrufezeichen und verpflichteten vom FC Bayern Maxwell Dongmo Temoka, der dann am Samstagnachmittag gleich auf seine alte Mannschaft treffen wird.

Bei den Kangaroos sieht BG-Headcoach Emanuel Richter das Turnier als Höhepunkt der Vorbereitung. „Zuletzt haben wir gegen Regionalist Unterhaching deutlich gewonnen und beim PRO-A Team in Karlsruhe klar verloren. Das Turnier ist jetzt natürlich eine Standortbestimmung für alle Teilnehmer, da wird den Fans sicher attraktiver Sport geboten, denn die Zeit des Testens näherst sich nun natürlich dem Ende“, so Richter.

Der Turniermodus sieht am Samstag zwei Halbfinalspiele vor. Um 16 Uhr trifft im „Münchner Duell“ Oberhaching auf den FC Bayern, um 19 Uhr im „schwäbischen Derby“ die Leitershofer auf Ulm. Am Sonntag um 15 Uhr bestreiten die Verlierer der Halbfinals das Spiel um Platz drei, um 18 Uhr findet dann das Endspiel statt. Gespielt wird jeweils über die volle Distanz.

Die Zuschauer können alle Spiele mit einer einzigen Karte verfolgen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt. Es wird empfohlen, sich die Tickets über den Onlineshop der BG zu organisieren. Ferner ist am Wochenende für ein umfangreiches Rahmenprogramm und beste Verpflegung gesorgt. (asan)