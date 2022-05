Basketball

03.05.2022

Rookie, Flash Gordon, Security-Mann: Das Aufsteigerteam der BG Leitershofen

Plus Trainer Emanuel Richter stellt exklusiv die Spieler der Meistermannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen vor. Nicht nur für Lewis Londene ist ein Traum wahr geworden.

Von Oliver Reiser

Zwei Tage sind seit dem Basketball-Highlight in der Stadtberger Sporthalle vergangen, an dessen Ende für die BG Leitershofen/Stadtbergen die Meisterschaft in er 1. Regionalliga Südost und der Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B stand. „Ich schwebe immer noch im siebten Himmel“, gesteht Point Guard Lewis Londene. „Für mich ist ein Traum wahr geworden, nachdem sich selbst als Kind mit elf Jahren hinter den Körben in der Halle gesessen bin“, blickt der 24-Jährige zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

