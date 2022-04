Basketball

28.04.2022

Stadtbergen: Das Finale furioso ist ausverkauft

Plus 1100 Karten für das alles entscheidende Match der BG Leitershofen/Stadtbergen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga sind weg. Wie man trotzdem noch eine Chance auf Einlass hat.

Das zweite Play Off Finale um den Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga zwischen der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen und Kickz IBAM Schwabing am Samstagabend in der Sporthalle Stadtbergen (Spielbeginn 19.30 Uhr) ist ausverkauft. Mit zusätzlichen Stuhlreihen hinter den Körben werden knapp 1100 Fans Einlass erhalten.

