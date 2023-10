Trainer fordert Konzentration von der ersten Sekunde an

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wollen in Coburg nicht leer ausgehen.

Nach zwei Heimspielen in Folge geht es für die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga an diesem Samstag wieder auf Reisen. Die Kangaroos gastieren dann beim BBC Coburg (Sprungball 19 Uhr HUK-Coburg arena, Übertragung im Livestream von Sportdeutschland TV).

Es ist für die BG das Auswärtsspiel in der größten Halle der Liga, exakt 3499 Plätze umfasst die Coburger Arena, die am Samstag sicherlich wieder gut gefüllt sein wird. Die Oberfranken werden jedes Jahr zum erweiterten Titelfavoritenkreis gezählt. Ihr Konzept basiert auf einem Mix aus Eigenständigkeit, aber auch auf einer Farmteamkooperation mit dem BBL-Team Bamberg Baskets. Headcoach Patrick Seidel dürfte demzufolge mit dem Saisonstart nicht ganz zufrieden gewesen sein. Demzufolge gilt es für die Vestestädter nun, am vierten Spieltag den ersten Heimsieg einzufahren und den Kontakt zum oberen Tabellendrittel zu wahren.

Der Kader des BBC ist gut besetzt, mit dem US-Powerforward Kolten R. Mortensen (25/201) und dem dänischen Center Olamide Pedersen (25/206) hat man die Importspieler auf den großen Positionen. Weitere Leistungsträger sind Scharfschütze Sven Lorber (25), Forward Nico Höllerl (20) sowie die beiden Guardas Adrian Petkovic (18) und Adrian Worthy (20) sowie Gabriel Kuku (21), der vor der Saison aus Hanau kam und mit 16 Punkten im Durchschnitt der aktuell bester Scorer ist.

Nach der ersten Saisonniederlage gegen die routinierten Oberhachinger wartet auf die Leitershofer nun also wieder ein Team mit ähnlicher Altersstruktur, wie es die Kangaroos selbst aufweisen. „Coburg hat eine junge und sehr talentierte Mannschaft, es wird ein schwieriges Auswärtsspiel“, so BG-Chefcoach Emanuel Richter. Nach der Niederlage am Samstag will man auf die Siegesstraße zurück. „Wir müssen versuchen, unser Tempo durchzusetzen und mit großer Intensität zu verteidigen. Es wird hundert Prozent Konzentration von der ersten bis zur letzten Sekunde bedürfen, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, so Richter. In puncto Konzentration weiß Richter, wovon er spricht.

In der letzten Saison gab man in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen fast schon sicheren Sieg noch aus der Hand und gewährte dem BBC den Ausgleich. In der Verlängerung führte man dann erneut bis eine Sekunde vor Schluss mit zwei Punkten und musste dann noch einen Dreier aus zehn Meter hinnehmen. Personell können die Stadtberger auf denselben Kader bauen wie in den ersten drei Spielen. (asan)